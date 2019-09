PEDRO, BENE IL GOL MA MANCA ANCORA LA CONDIZIONE

Dopo un esordio non dei migliori, avvenuto settimana scorsa con la Fiorentina Primavera contro l'Inter, l'attaccane brasiliano Pedro quest'oggi è risceso in campo per la formazione di mister Emiliano Bigica contro la Roma Primavera. Una prestazione sicuramente migliore del classe '97 che, infatti, ha trovato anche il suo primo gol in maglia viola, seppur in Primavera, al settimo minuto del primo tempo dopo un contropiede di Koffi per Pedro che in diagonale dalla destra ha trovato l'angolino giusto.

Nei suoi 71 minuti di gioco, il brasiliano è uscito per lasciare il posto a Niccolò Pierozzi, l'ex Fluminense ha dimostrato, nonostante il gol e la discreta qualità vista sul campo, di essere ancora un po' indietro nella condizione fisica. Il classe '97, infatti, dopo un primo tempo bene giocato è completamente sparito nella ripresa. C'è sicuramente da segnalare il buon dialogo tra Pedro, il francese Koffi e l'ex Liverpool Duncan.

"Siamo in sinergia con la prima squadra e questa di Pedro è la seconda partita, l'ho visto migliorato in condizione ma saprà Montella quando utilizzarlo". Queste sono state le parole di mister Emiliano Bigica dopo la vittoria contro la Roma sul giocatore brasiliano. Adesso, in attesa della gara di domani sera contro il Milan a San Siro, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, nonostante la presenza degli attaccanti Vlahovic e Boateng, aspetta di vedere l'attaccante brasiliano al meglio della condizione fisica per poter avere una carta in più da poter giocare durante questa stagione viola.