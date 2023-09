ORE 20, MERCATO CHIUSO: IL RIEPILOGO VIOLA. BILANCIO IN EQUILIBRIO

FirenzeViola.it

Ore 20, si è chiuso il calciomercato estivo (almeno quello in entrata). All'indomani della (importantissima) qualificazione ai gironi di Conference League, la Fiorentina conferma una rosa sostanzialmente ampia ma chiude con tre operazioni di rilievo: le cessioni di Jovic più quella ancora da ufficializzare di Amrabat (ormai ai margini in questo inizio di stagione) e l'arrivo di Maxime Lopez. Alla fine, il bilancio si dovrebbe chiudere sostanzialmente in equilibrio: circa 60 milioni per gli acquisti, poco di più quelli entrati con le cessioni, al netto di eventuali bonus che potranno scattare a determinate condizioni.

L'acquisto più importante è senza dubbio quello di Lucas Beltran: 25 milioni (anche se solo 12 pagati subito, gli altri arriveranno sotto forma di bonus) per l'attaccante appena convocato dalla Nazionale campione del mondo. Poi ecco Nzola e Parisi, mentre per il prestito di Arthur la Fiorentina ha sborsato 2 milioni (più 2 di eventuali bonus).

In uscita, sono arrivati 20 milioni da Cabral (era stato pagato 15) e 17 milioni da Igor, oltre ai 5,5 per Terzic. Il Lecce, conquistata la salvezza, ha riscattato Maleh versando 5,5 milioni nelle casse viola. Infine Amrabat (il cui trasferimento non è ancora stato ufficializzato, il calciomercato in Premier chiude in serata): per il (momentaneo) prestito, lo United pagherà 10 milioni.

ARRIVI

Aleksandr Kokorin (a) (fine prestito, Aris Limassol)

Marco Benassi (c) (fine prestito, Cremonese)

Abdelhamid Sabiri (c) (fine prestito, Sampdoria)

Fabiano Parisi (d) (definitivo, Empoli) 10 mln + bonus (1 mln)

Arthur (c) (prestito, Juventus) 2 mln + bonus (2 mln) + dir.riscatto (20 mln)

Yerry Mina (d) (definitivo, svincolato)

Gino Infantino (c) (definitivo, Rosario Central) 3 mln + bonus (0,5 mln)

M'Bala Nzola (a) (defintivo, Spezia) 13 mln

Lucas Beltran (a) (definitivo, River Plate) 25 mln

Oliver Christensen (p) (defintivo, Herta Berlino) 6 mln

Maxime Lopez (c) (prestito, Sassuolo) 1 mln + dir.riscatto

TOTALE SPESE: 60 mln + bonus (3,5 mln)

PARTENZE

Youssef Maleh (c) (riscatto per salvezza, Lecce) 5,5 mln

Salvatore Sirigu (p) (svincolato)

Lorenzo Venuti (d) (svincolato, Lecce)

Dimo Krastev (c) (prestito, Catanzaro)

Jacob Rasmussen (d) (definitivo, Brondby) 3 mln

Alessandro Bianco (c) (prestito, Reggiana)

Igor (d) (definitivo, Brighton) 17 mln + bonus (3 mln)

Aleksa Terzic (d) (definitivo, Salisburgo) 5,5 mln + bonus (2,5 mln)

Arthur Cabral (a) (definitivo, Benfica) 20 mln + bonus (5 mln)

Michele Cerofolini (p) (definitivo, Frosinone) % su rivendita

Luka Jovic (a) (definitivo, Milan) ?

*Sofyan Amrabat (c) (prestito, Manchester United) 10 mln + dir.riscatto (20 mln) + bonus (5 mln) * da ufficializzare *

TOTALE ENTRATE: 51/61 mln + bonus (10,5 mln)

SALDO: -1 mln