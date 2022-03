Superato l’effetto a caldo, l’impatto di una sconfitta totalmente immeritata come confermato dallo stesso Allegri, è il tempo delle analisi, delle valutazioni su un momento da affrontare con lucida attenzione. Soltanto una volta in stagione la Fiorentina si era trovata a fare i conti con due sconfitte consecutive, quando intervallati dalla sosta delle nazionali arrivarono i passi falsi con Napoli e Venezia, inevitabile che le due recenti beffe sul fil di lana possano intaccare qualche certezza.

E’ perciò dall’aspetto mentale di un gioco che i viola hanno comunque espresso che può ripartire Italiano, nella preparazione di una sfida tutt’altro che semplice visto che in classifica il Verona pare essere la principale concorrente dei viola inseguendo a due soli punti di distanza. Anche contro i bianconeri, al netto della mancanza di cattiveria sotto porta, gran parte della sfida è stata portata avanti da un centrocampo trascinato da Torreira, segno che nonostante la posta in palio una giovane Fiorentina si è comunque presa il rischio di dettare tempi e ritmi di gioco.

Insomma se il risultato non ha sorriso ai viola negli ultimi 180 minuti è stato soprattutto per una guardia facilmente abbassata quando non era il momento, o meglio quando ancora non era arrivato il momento per riprendere fiato. Due battute d’arresto che impongono prima di tutto reazione da concretizzare sotto porta ma nelle quali non è venuta meno l’identità di un gruppo che continuando a giocare così può ancora andare oltre i propri limiti. Semplicemente perchè fino a oggi l’ha già fatto.