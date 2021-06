OLIVEIRA&CO., SI TORNA A PARLARE PORTOGHESE

La Fiorentina, persi tutti i francesi (resta da capire il destino di Ribery), torna a parlare portoghese, complice il procuratore di Gattuso, Mendes, che può indicare quali sono i giocatori lusitani che fanno al caso del neo tecnico viola. Normale dunque passare dalla lingua francese a quella portoghese visto che negli anni passati con Pioli sulla panchina e il suo ex agente Bruno Satin, insieme alle conoscenze di Corvino e Freitas, a Firenze arrivarono tanti giocatori francesi. Ad un certo punto se ne contarono sei. Ora si sonda invece il Portogallo, che da qualche anno è tornato a produrre anche buoni talenti e l'Under 21 vista contro l'Italia ne è la dimostrazione. La Fiorentina però punta su giocatori d'esperienza e per questo l'obiettivo è puntato su Sergio Oliveira, centrocampista classe 92 che compie proprio oggi 29 anni e che ha raggiunto in questa stagione la sua maturità, mettendosi in mostra in Champions, anche contro la Juve. Centrocampista duttile e soprattutto dal piede buono, può essere un'arma in più sui calci piazzati dove Pulgar sembra aver perso l'abitudine e come assistman, oltre che per l'esperienza anche in campo internazionale dove la Fiorentina vuole tornare. Certo è che il Porto, cui il giocatore è legato ancora da 4 anni di contratto (scadenza 2025), non lo regala e chiede una cifra intorno ai 20 milioni che la Fiorentina prova ad abbassare con dei bonus. Ci pensa anche la Roma che può contare sul carisma che Mou può avere su un giocatore portoghese, ma il tentativo è stato fatto. C'è anche chi dice che Pradè nei giorni scorsi abbia fatto anche un blitz in Portogallo ma in assenza di conferme (anzi dal club smentiscono considerando anche che il valore dei giocatori è troppo alto) , ci limitiamo a dire che con il giocatore che afferma di vivere il suo momento migliore e pronto a mettersi ancor più in mostra nell'Europeo, e ci vorrà una grande opera di convincimento da parte dei viola che non hanno vetrine europee da offrire attualmente. Oltre a Oliveira, alla Fiorentina sono stati accostati un altro giocatore del Porto, l'esterno messicano classe 93 Jesus Corona, in scadenza nel 2022, l'ala portoghese Gonçalo Guedes, classe 96 in uscita dal Valencia (scadenza 2023).