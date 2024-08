NICO, IERI CENA CON L'ENTOURAGE PER CHIARIRE IL FUTURO. GIOVEDÌ LE VISITE MEDICHE DI GUDMUNDSSON?

Fonte: Pietro Lazzerini

Sono ore calde in casa Fiorentina sia per quanto riguarda il futuro di Nico Gonzalez sia per il possibile arrivo di Albert Gudmundsson. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it nella serata di ieri sarebbe andata in scena a Firenze una cena tra il numero dieci viola e il suo entourage per mettere a punto la strategia dei prossimi giorni che con ogni probabilità porterà alla definitiva separazione tra l'argentino e la Fiorentina.

Nel frattempo la dirigenza viola sta dando priorità alla chiusura dell'affare Gudmundsson, con la trattativa che potrebbe chiudersi con un prestito oneroso di 7 milioni e un diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo a determinate condizioni, fissato a 18 milioni. La volontà della Fiorentina è quella di chiudere la trattativa già nelle prossime ore, così da far svolgere al calciatore le visite mediche nella giornata di giovedì.

Una volta chiusa la questione del talento genoano si penserà alla cessione di Nico. Al momento la squadra in vantaggio per assicurarsi il classe '98 sembra essere la Juventus. Il club bianconero ha provato a inserire diverse contropartite per abbassare le richieste viola, da Arthur a Mckennie passando anche per Rugani, ma la volontà dei viola è quella di chiudere solo per una cifra intorno ai 30/35 milioni senza giocatori inseriti nella trattativa.