NAZIONALI, GLI IMPEGNI DEI GIOCATORI VIOLA PER I PLAYOFF MONDIALI

Domani sera la Fiorentina sfiderà l’Inter a San Siro. Una gara molto insidiosa per i viola che in questo finale di stagione dovranno cercare di raccogliere più punti possibili per riuscire ad ottenere la classificazione all’Europa. Un traguardo che sarebbe davvero importante viste le ultime deludenti stagioni che hanno vissuto i tifosi viola. Dopo la gara con i nerazzurri, però, diversi giocatori della Fiorentina saranno impegnati per due settimane con le rispettive Nazionali per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar.

Cominciando dall’Italia la formazione azzurra dovrà riuscire ad ottenere un biglietto per il Qatar così da evitare la seconda assenza consecutiva al campionato mondiale. Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha diramato l'elenco dei convocati per i playoff ed è tornato il capitano viola Cristiano Biraghi, dopo il forfait a casusa della febbre che lo costrinse a lasciare Coverciano a gennaio, mentre tra i 33 chiamati non c'è Castrovilli. L’Italia sarà impegnata contro la Macedonia il 24/3 mentre, se dovesse vincere, sfiderebbe la vincente tra Portogallo e Turchia il 29/3.

Restando in Europa, la Serbia giocherà il 24 marzo in casa dell'Ungheria e il 29 in casa della Danimarca due amichevoli dopo che è riuscita a qualificarsi tramite i gironi al Mondiale di Qatar 2022. Il commissario tecnico Dragan Stojkovic ha deciso di convocare i tre difensori della Fiorentina, ovvero i due centrali, Nikola Milenkovic e Matija Nastasic, ed il terzino sinistro dei viola, Aleksa Terzic. Presente ovviamente anche Dusan Vlahovic, ex bomber della squadra di Italiano.

In Africa Sofyan Amrabat raggiungerà la sua Nazionale per la doppia sfida alla Repubblica Democratica del Congo per accedere ai Mondiali in Qatar. Lo ha deciso il CT Vahid Halilhodzió, che ha diramato la lista dei convocati per la sfida. Una lista dalla quale è assente Youssef Maleh, che in queste due settimane potrà dunque restare a Firenze e lavorare ancora con Italiano.

Infine in Sudamerica l’Argentina ha reso note le convocazioni per le prossime sfide con Venezuela, 26 marzo, ed Ecuador, 29 marzo, valide per le qualificazioni ai Mondiali. Il ct Scaloni ha chiamato entrambe i due argentini della Fiorentina, Nico Gonzalez e Lucas Martinez Quarta. Anche l’Uruguay sarà impegnato per i prossimi due appuntamenti verso Mondiali in Qatar. Per il doppio impegno contro Perù e Cile, il ct Diego Alonso ha convocato anche Lucas Torreira: il viola scenderà in campo con la Celeste la notte tra il 24 e 25 marzo e quella tra il 29 e il 30, quando è in programma la sfida con la Roja.