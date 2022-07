MUSCOLI E ANTICIPI, IGOR STUDIA DA LEADER

Il protagonista di giornata è stato sicuramente Nikola Milenkovic, se non altro per le parole del dg Joe Barone che sono state un messaggio di amore per il difensore serbo ma anche per le eventuali pretendenti, quasi ad aprire un'asta di mercato. Una partenza che, se dovesse avvenire, lascerebbe sicuramente un vuoto da colmare e Vincenzo Italiano sta infatti provando anche la coppia Quarta-Igor, come ha fatto in mattinata quando Milenkovic giocava in coppia con Nastasic. Nel pomeriggio il tecnico è tornato all'accoppiata titolare della scorsa stagione mischiando così le carte ma non vorrà certo farsi trovare impreparato ad un'eventuale cessione. Di sicuro però, comunque vada con Milenkovic, Igor è ormai un pilastro della difesa viola e in assenza del serbo diventerebbe lui il leader.

E il brasiliano ha subito dimostrato, in queste prime sedute di allenamento e partitelle, di avere la capacità di esserlo confermandosi un ostacolo insormontabile per i compagni che volevano andare in porta. Ha mostrato una buona forma fisica e la solita potenza muscolare e nelle partitelle si è messo in mostra con anticipi su anticipi. Anche sul brasiliano tra l'altro c'erano state voci di mercato che Pradè, nella conferenza stampa della scorsa settimana ha smorzato: "Siamo contenti di lui, dopo il primo anno in cui ha giocato veramente tante partite. Siamo sereni, deve dimostrare ancora tanto e abbiamo due anni ancora di contratto che è come fossero tre, dato che c'è un'opzione". E Igor sembra aver capito e volersi prendere la Fiorentina sulle spalle.