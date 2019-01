MURIEL CON CHIESA E SIMEONE, IN MEZZO ANCORA EDIMILSON

Andrea Della Valle apre all'incontro richiesto dal centro coordinamento viola clubs, Stefano Pioli a una nuova forma di tridente. Per la sfida alla Sampdoria, la prima del girone di ritorno, il tecnico viola medita di schierare contemporaneamente Muriel e Simeone, in un tridente particolare dove l'altro esterno sarà Chiesa. Archiviata la sfida di Torino di Coppa Italia, i tempi per vedere il colombiano a ridosso dell'argentino sembrano maturi e al cospetto della difesa blucerchiata sarà un bel test per entrambi.

Per il resto la squadra sarà più o meno quella di domenica scorsa, con Edimilson e Veretout che si scambieranno la regia (ma inizialmente dovrebbe partire lo svizzero davanti alla difesa) e con Benassi che completerà il reparto. Gerson, esattamente come Pjaca e Mirallas, è destinato perciò a una nuova panchina. Difesa intoccabile, infine, con Milenkovic e Biraghi esterni e con Pezzella e Vitor Hugo a presidiare la zona centrale davanti al portiere Lafont.

Nella Sampdoria invece il neo acquisto di gennaio Gabbiadini dovrebbe partire fuori, con Ramirez a sostegno di Caprari (in vantaggio su Defrel) e di quel Quagliarella alla ricerca del decimo gol consecutivo. Con Andersen e Tonelli davanti alla difesa a destra torna Bereszynski, a sinistra ci sarà Murru, mentre in mezzo agiranno Praet, Ekdal e Jankto. In porta tocca ad Audero.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-3-3): Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Benassi, Edimilson, Veretout, Chiesa, Simeone, Muriel

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero, Bereszynksi, Andersen, Tonelli, Murru, Praet, Ekdal, Jankto, Ramirez, Caprari, Quagliarella