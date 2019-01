MERCATO CHIUSO, IL RIEPILOGO: ESBORSO DI OLTRE 20 MILIONI

Ore 20, si è chiuso un calciomercato invernale che ha visto la Fiorentina (finalmente) protagonista. Un grande colpo per l'immediato (Muriel) e diversi acquisti in prospettiva per il futuro, come quelli di Traorè e Rasmussen dall'Empoli e di Zurkowski dal Górnik Zabrze, che però resteranno alle rispettive società in prestito. Mosse - come ha confermato Corvino (LEGGI QUI) - utili per anticipare la concorrenza ma che comportano un esborso economico già adesso. In attesa del (probabile) riscatto di Muriel, dunque, i viola chiudono questa sessione di calciomercato con oltre 20 milioni di esborso, a fronte di entrate nulle o quasi. In uscita, la Fiorentina ha sfoltito la rosa (e il monte ingaggi) cedendo giocatori ai margini (Maxi Olivera, Thereau, Eysseric) e mandando in prestito all'Empoli giovani come Dragowski e Diks con la speranza che possano giocare con un po' di continuità.

Questo il riepilogo del mercato invernale 2019 della Fiorentina.

ACQUISTI

Luis Muriel (a) (prestito, Siviglia) 2 mln + diritto di riscatto

Hamed Junior Traorè (c) (definitivo, Empoli) 12 mln

Pietro Terracciano (p) (prestito, Empoli)

Szymon Zurkowski (definitivo, Górnik Zabrze) 3,7 mln + 1,3 bonus

Jacob Rasmussen (d) (definitivo, Empoli) 7 mln

TOTALE ACQUISTI: 24,7 milioni + bonus

CESSIONI

Gilberto (d) (prestito, Fluminense)

Maxi Olivera (d) (prestito, Olimpia Asuncion)

Hamed Junior Traorè (c) (prestito, Empoli)

Bartlomiej Dragowski (p) (prestito, Empoli)

Szymon Zurkowski (prestito, Górnik Zabrze)

Jacob Rasmussen (d) (prestito, Empoli)

Kevin Diks (d) (prestito, Empoli)

Valentin Eysseric (a) (prestito, Nantes)

Cyril Thereau (a) (prestito, Cagliari)

TOTALE CESSIONI: ~0