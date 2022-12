MALEH, LA CESSIONE APRE VARI SCENARI. RISCHIO COPERTA CORTA

Per la Fiorentina si avvicina il rientro in campo, con il match del 4 gennaio contro il Monza che sarà decisivo sin da subito per la corsa all'Europa. Oltre a ciò gennaio sarà anche il mese del calciomercato, con i Viola che hanno tante questioni in sospeso, sia in entrata che in uscita, soprattutto a centrocampo.

La notizia del giorno è quella di Youssef Maleh, da tempo finito nel mirino di vari club, ma sul quale sembra voler accelerare in modo particolare il Lecce. Il club salentino è alla ricerca di un centrocampista che dia intensità alla manovra e si cali perfettamente nel 4-3-3 di Baroni e il marocchino rappresenta un'ottima opportunità, anche in virtù di uno scarso minutaggio con la maglia gigliata in questa prima metà di stagione. D'altro canto la Fiorentina deve decidere se lasciar partire il giocatore e soprattutto con quale formula, considerando anche che si parla di un classe '98. Oltre a Maleh è ancora incerta la situazione attorno a Zurkowski. Il polacco è ormai appurato che non rientri nei piani di Italiano e il cambio di modulo non aiuta senz'altro l'ex Empoli. Entrambi in ogni caso non sono incedibili, anche in virtù del rientro di Gaetano Castrovilli, che per essere inserito nella lista dei 25 convocabili dovrà obbligatoriamente "scalzare" qualcuno. Che sia proprio uno tra Maleh e Zurkowski?

Discorso a sè per Alessandro Bianco, visto che il classe 2002 non occupa alcun posto in lista. Nonostante ciò però si dovranno capire le intenzioni della società e dell'allenatore. Nel caso in cui gli venisse garantito un maggior minutaggio, la Fiorentina e lui potrebbero anche pensare di continuare insieme, ma se dovesse continuare a stare in panchina l'ipotesi del prestito gioverebbe al club e al giovane.

Ogni questione verrà risolta a breve, ma quel che è certo è che la Fiorentina nel caso in cui cedesse Maleh, Zurkowski e Bianco, si troverebbe con 3 trequartisti, ovvero Bonaventura, Barak e Castrovilli (anche se ancora non è certo quale sarà il suo impiego in campo) e tre mediani, ovvero Amrabat, Mandragora e Duncan. Il rischio è quello che poi la coperta sia troppo corta, soprattutto per quanto riguarda i due davanti alla difesa, e dunque è ipotizzabile che la società vada sul mercato o decida di puntare maggiormente su Alessandro Bianco in uno dei due blocchi davanti alla difesa nel 4-2-3-1.