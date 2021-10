LIVE FV, VENEZIA-FIORENTINA 0-0: PRIMA OCCASIONE VIOLA

20' - Sta salendo la pressione della Fiorentina. Vlahovic viene murato al limite dell'area.

16'- Prova ad accendersi Vlahovic che si libera di un paio di avversari ma poi sbaglia il cross con il destro. Ingabbiato fin qui l'attaccante serbo.

14' - Sottil! Prima grande occasione per la Fiorentina! Cambio gioco di Milenkovic con Sottil che salta secco l'avversario e poi mette in mezzo un tiro cross che passa sulla linea della porta. Poi Odriozola viene steso in area ma per l'arbitro non c'è nulla.

10' - Grande chiusura di Igor che ferma Busio potenzialmente lanciato verso la porta. Il copione del match è chiaro: la Fiorentina attacca, il Venezia aspetta il momento per attaccare in contropiede.

8' - Gioco fermo per un pestone subito da Biraghi che resta a terra sofferente. Per l'arbitro però non c'era fallo.

6' - Ritmi alti ma squadre molto chiuse in questo inizio. La Fiorentina è riversata nella metà campo avversario ma non riesce a trovare spazio e spesso deve ripartire dai centrali difensivi.

1' - Sottil sbaglia un cambio gioco ma Igor è attento in difesa: Fiorentina che ha alzato il pressing da subito.

0' - SI PARTE! Primo pallone giocato dal Venezia, in divisa nera. Completo bianco invece per la Fiorentina.

Una partita che mette in palio tre punti importantissimi al Penzo di Venezia questa sera: gli uomini di Zanetti vogliono mettere nello zaino punti per la zona salvezza, la Fiorentina invece vede il quarto posto e può sognare. Una trasferta che arriva dopo due settimane turbolente soprattutto per Vlahovic, protagonista con il suo no al rinnovo e con le dichiarazioni di Commisso che hanno sancito lo strappo. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

VENEZIA (4-3-1-2): Romero; Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Busio, Vacca, Ampadu; Aramu; Johnsen, Henry.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Duncan, Callejon, Vlahovic, Sottil.