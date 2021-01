LIVE FV, TORINO-FIORENTINA 0-0: TRAVERSA DI ZAZA!

--- INTERVALLO ---

45' - Finisce il primo tempo! Senza recupero: squadre negli spogliatoi sullo 0-0.

45' - Doppia occasione viola! Prima Bonaventura colpisce di testa da centro area, murato. Poi Ribery calcia col destro a giro: palla angolata ma respinta anche questa conclusione.

43' - Ribery che sta provando a prendere sulle spalle la squadra ma non sta riuscendo a trovare particolari spazi.

40' - Altra marcatura blanda di Quarta su Zaza, che prova la girata al volo da solo in area. Palla colpita male che termina sul fondo.

39' - Traversa clamorosa di Zaza! Buco in difesa della Fiorentina, con Zaza che si trova tutto solo a tu per tu con Dragowski servito benissimo da Belotti di testa. Tiro potente che scheggia la parte alta della traversa. Tira un sospiro di sollievo la Fiorentina, un po' calata in questo finale di primo tempo.

37' - Giallo per Lyanco che su una posizione di fuorigioco di Vlahovic scalcia un po' l'attaccante serbo.

36' - Tiro a centro area di Belotti su un cross da corner a mezz'altezza. Palla che schizza in curva con l'attaccante che resta a terra dopo un contatto con Quarta.

34' - Fallo duro a centrocampo di Rincon su Ribery. L'arbitro fischia fallo ma non estrae il giallo nonostante la richiesta del francese.

33' - Torino comunque rinfrancato dall'episodio, adesso tiene palla e schiaccia i viola.

30' - Dopo un check al VAR si riparte. Niente rigore per il Torino.

29' - Salva Dragowski! Ma c'è il rischio del rigore! Lukic si trova tutto solo davanti al polacco e dopo uno stop di testa conclude ancora di testa. Dragowski para ma allargando il braccio colpisce il centrocampista del Torino. E i granata chiedono il rigore.

28' - Fase di gioco interlocutoria adesso. Dopo il buon inizio la Fiorentina ora attende nella propria metà campo.

25' - Doppio cross pericoloso della Fiorentina, prima con Biraghi poi con Venuti. Nessuno però riesce a concludere a rete.

21' - Buongiorno salva su un cross di Venuti che Vlahovic avrebbe dovuto solo spingere in porta. Fiorentina che in contropiede può far male.

18' - Torino che adesso sta leggermente venendo fuori, soprattutto perché Vlahovic non sta riuscendo a lavorare particolarmente bene di sponda. Buona chiusura di Quarta su un contropiede granata.

15' - Cross pericoloso di Biraghi che dopo una deviazione spaventa il Torino che si salva in corner. Calcio d'angolo battuto corto però dallo stesso esterno.

12' - Fiorentina che comunque sta continuando a giocare bene. Torino schiacciato nella propria metà campo.

10' - Palo clamoroso di Vlahovic! Ribery illumina con un filtrante per l'attaccante, che a tu per tu con Sirigu prende la mira e calcia con il mancino: superato Sirigu, il pallone sbatte sul palo.

9' - Primo tiro anche per la Fiorentina: Biraghi liberato da Bonaventura al limite calcia con il mancino. Palla fuori.

7' - Biraghi non serve Castrovilli tutto solo al limite dell'area e crossa debole per Vlahovic: palla a Sirigu.

5' - Fiorentina che prova ad affacciarsi in avanti e a prendere il controllo del campo. Serie di falli in questo inizio di partita piuttosto spezzettato.

2' - Primo tiro della partita con Lukic che libera un debole sinistro dal limite. Blocca facilmente Dragowski.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, oggi in maglia bianca.

20.44 - Entrano in campo in questo momento le due squadre. Ancora qualche istante e prenderà il via il match.

Parte il girone d'andata in Serie A e la Fiorentina apre il 20° turno giocando a Torino una partita che potrebbe essere uno spartiacque per la stagione. Due squadre deluse da questo inizio campionato si affrontano stasera allo stadio Grande Torino, con i viola che grazie alla vittoria contro il Crotone arrivano alla sfida più rinfrancati. Dall'altra parte ci sarà un Torino con il nuovo tecnico Nicola reduce dal rocambolesco 2-2 a Benevento. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Quarta, Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi, Ribery, Vlahovic. All.: Prandelli

TORINO (3-5-2): Sirigu, Bremer, Lyanco, Buongiorno, Singo,Linetty, Rincon, Lukic, Ansaldi Zaza, Belotti. All.: Nicola