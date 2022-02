LIVE FV, SASSUOLO-FIORENTINA 0-0: SI PARTE AL MAPEI!

7' - Sul corner colpisce di testa da due passi Ferrari, ma il pallone termina tra le braccia di Dragowski.

6' - Biraghi segue molto bene il taglio di Berardi e gli mura la conclusione in area. Sassuolo partito con i giri giusti, la Fiorentina un po' in difficoltà.

4' - Bellissima azione tutta di prima del Sassuolo che libera Raspadori, fermato da Igor in area. Bell'inizio al Mapei Stadium.

3' - Risponde subito la Fiorentina! Ikoné palla al pieede si lancia in contropiede e serve Piatek, che si alza il pallone sullo stop e calcia: palla in curva, ma buona occasione creata dai viola.

2' - Occasionissima Sassuolo! Igor perde malamente il pallone in impostazione, Frattesi si lancia in contropiede e calcia: Amrabat devia provvidenzialmente in corner.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, stasera in completo giallo.

20.47 - Entrano in campo in questo momento le due formazioni.

20.40 - Come annunciato ieri dalla Lega Serie A, tutte le partite inizieranno 5 minuti dopo come segno di protesta per la Guerra in Ucraina.

La Fiorentina per dare una risposta al campionato, il Sassuolo per dare continuità alla vittoria contro l'Inter. Al Mapei Stadium la serata di Serie A mette di fronte due tra le squadre più entusiasmanti del campionato e Italiano vuole continuare a stupire. Con una vittoria la Fiorentina arriverebbe al meglio alla delicata sfida di Coppa Italia con la Juventus, lanciandosi in piena zona europea e scavalcando momentaneamente l'Atalanta. Una delle difficoltà sarà proprio pensare all'oggi, ma Italiano ha fatto di tutto per far rendere al meglio la squadra. Restate con FirenzeViola.it per tutte le emozioni della sfida!

Queste le formazioni ufficiali del match:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Frattesi, Lopez, Berardi, Raspadori, Traore, Scamacca. Allenatore: Dionisi.

A disposizione: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Ayhan, Oddei, Ciervo, Peluso, Ceide, Tressoldi, Defrel, Matheus Henrique.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Odriozola, Igor, Martinez Quarta, Biraghi, Castrovilli, Amrabat, Maleh, Sottil, Piatek, Ikoné. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Terracciano, Rosati, Bonaventura, Callejon, Saponara, Arthur Cabral, Terzic, Frison, Torreira, Nico Gonzalez, Venuti, Duncan.