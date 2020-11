LIVE FV, ROMA-FIORENTINA 1-0: SPINAZZOLA IN GOL

15' - Dzeko! Sul calcio d'angolo il pallone gli finisce sul ginocchio in maniera un po' rocambolesca: conclusione che esce alta di pochissimo. Ma Dzeko solo in area su palla ferma lascia perplessi sulla tenuta della difesa viola.

14' - Lirola salva su Dzeko! Orsato non fischia un evidente fallo su Ribery, la Roma riparte in contropiede ma sul passaggio di Spinazzola per Dzeko Lirola ci mette lo zampino, allungando in corner.

12' - Alla prima occasione passa la squadra giallorossa, con Spinazzola che batte Dragowski dopo essere stato lanciato direttamente da Mirante. Milenkovic e Quarta vanno entrambi su Dzeko, che fa passare palla per Spinazzola sul rilancio del portiere: sterzata in area e palla all'angolino basso dell'esterno. Roma in vantaggio.

12' - GOL DELLA ROMA! Ha segnato Spinazzola.

7' - Ancora bravo Castrovilli sulla trequarti a liberarsi di due avversari e passarla a Callejon, steso da Ibanez in buona posizione.

6' - Ottima uscita alta di Dragowski, che anticipa Pedro che altrimenti sarebbe stato tutto solo davanti a lui.

4' - Grande inizio della Fiorentina che sta chiudendo la Roma nella propria metà campo. Il ritorno in campo di Ribery si nota eccome nella manovra viola.

2' - Ancora pericolosissima la Fiorentina! Ribery e Castrovilli si destreggiano in area ed il cross basso per Callejon viene allontanato quasi sulla linea da Spinazzola.

1' - Castrovilli! Subito pericolosa la Fiorentina, con un pallone recuperato alto dalla Fiorentina e Castrovilli che dal limite dell'area tenta il destro a giro: palla fuori di pochissimo, anche se Mirante pareva sulla traiettoria.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Roma.

La Fiorentina è attesa in questo tardo pomeriggio domenicale da una partita fondamentale contro la Roma, allo stadio Olimpico. La squadra di Iachini arriva non senza qualche critica per il gioco espresso dai viola, vogliosi quest'oggi di invertire la tendenza di un campionato non cominciato nel migliore dei modi. Davanti però ci sarà una Roma coriacea, che nonostante le numerose problematiche sta offrendo un buon calcio e con una vittoria arriverebbe nelle posizioni di testa in Serie A. Ancora qualche minuto e troveremo una risposta a tutte le domande: seguite la partita in diretta con FirenzeViola.it.

Queste le formazioni ufficiali del match:

ROMA (3-4-1-2): Mirante, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola, Pedro Mkhitaryan, Dzeko. All. Fonseca.

A Disp. Farelli, Lopez, Cristante, Juan Jesus, Villar, Fazio, Mayoral, Kumbulla, Perez, Bruno Peres, Podgoreanu)

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, M. Quarta, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Callejon. All. Iachini

A Disp. Terracciano, Brancolini, Duncan, Saponara, Venuti, Barreca, Ponsi, Cutrone, Pulgar, Igor, Kouame, Vlahovic