LIVE FV, PARMA-FIORENTINA 0-0: SI PARTE AL TARDINI!

12' - Ottima chiusura di Milenkovic dopo che Grassi era scappato sulla destra e aveva provato l'imbucata per Gervinho. Il centrale serbo capisce tutto e allontana.

11' - Ribery! Sulla sinistra va via a Pezzella e calcia con il destro: palla lenta, bloccata facilmente da Sepe. Peccato perché era buona l'occasione che il francese si era creato.

10' - Fiorentina partita bene al Tardini. La squadra di Iachini sta offrendo buone trame di gioco.

8' - Biraghi! Botta da lontanissimo su punizione: Sepe ci mette i guanti e allontana. Conclusione potente ma troppo centrale.

5' - Cross di Pezzella molto pericoloso dalla sinistra: Dragowski in tuffo riesce a respingere anticipando tutti. Brivido in area per la Fiorentina.

3' - Primi momenti di studio nella partita. Le due squadre fanno possesso a centrocampo.

0' - SI PARTE! Primo pallone giocato dal Parma.

20.44 - Squadre che entrano in campo in questo momento, rigorosamente in momenti sfalsati. Manca poco e prenderà il via il match!

Una sfida delicatissima questa sera a Parma per la Fiorentina. Dopo una settimana ai limiti del surreale, Beppe Iachini si gioca la panchina contro i ducali a partire dalle 20:45. Lo fa con l'ombra dell'eventuale sostituto già pronto ma con la voglia di respingere tutte le critiche piovuto dopo l'inizio di stagione sottotono. Davanti c'è il temibile Parma, che solo una settimana fa ha rischiato il colpaccio in casa dell'Inter. Il risultato è tutt'altro che scontato, FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni in diretta: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Igor; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Kouame.

PARMA (3-5-2): Sepe; Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Kucka, Hernani, Kurtic, Pezzella; Inglese, Gervinho