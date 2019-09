LIVE FV, FIORENTINA-PERUGIA 1-0: I VIOLA SI DIVERTONO

82' - Ci prova anche Eysseric ma il suo tiro con il destro finisce in curva

81' - Castrovilli! Tiro potente a giro da fuori area con il destro: pallone che finisce lontano dalla porta, ma l'entrata in campo del centrocampista viola ha dato qualità alla Fiorentina

80' - Sul ribaltamento di fronte Iemmello prova il pallonetto su Terracciano ma il pallone esce alto sopra la traversa

80' - Duncan per un soffio! Il treno Lirola ara la fascia e arrivato in area mette un cross basso sul quale l'attaccante aìinglese non riesce ad arrivare per pochissimo

78' - Cross pericoloso di Eysseric sul quale nessuno riesce ad avventarsi. Pallone che finisce sul fondo

78' - Ghezzal! Il franco-algerino conclude liberato da Duncan: palla deviata che finisce in corner

76' - Subito esordio dunque per il giovane Duncan, arrivato all'ultimo giorno di mercato dal Liverpool. Il classe 2001 si dispone al centro dell'attacco

75' - Triplo cambio nella Fiorentina: escono Venuti, Boateng e Ribery, entrano Lirola, Thereau e Duncan

74' - Ancora una grande azione sull'asse Boateng-Ribery: il francese in area viene spinto ma l'arbitro non ravvisa gli estremi per il rigore

73' - Nulla di fatto poi sugli sviluppi del calcio d'angolo

73' - Ghezzal! Ormai non si contano più le occasioni della Fiorentina... Il franco-algerino libera il sinistro a giro dal limite: Fulignati mette in corner

71' - Numero di Ghezzal che esalta il pubblico sulla destra. Giocata per liberarsi di due avversari prima del cross basso in mezzo, allontanato dalla difesa del Perugia

70' - Palo di Pulgar! Punizione diretta del cileno che dalla destra calcia e centra il palo, con Fulignati che comunque aveva intuito la direzione del pallone

68' - Sbaglia Dalbert! Ancora pericoloso il francese, questa volta liberato da Ribery in area: il tiro dell'esterno viola esce troppo strozzato e si spegne sul fondo

66' - Dalbert! Si diverte ora la Fiorentina, con Castrovilli e Boateng sugli scudi. I due confezionanano una grande azione che libera il tiro di Dalbert al limite dell'area: troppo centrale, blocca Fulignati

65' - Ribery! Errore sotto porta del francese che aveva fatto tutto bene liberato in area da un tacco di Boateng. Ribery fa una finta, mette a sedere difensore e portiere ma conclude a lato: si dispera l'ex Bayern, applaudito comunque dai tifosi per la giocata

62' - Che scambio Dalbert-Boateng! Uno-due a tutto campo tra i due, con Boateng che ha anche un ottimo stop in area ma viene fermato appena prima di poter concludere

61' - Girandola di cambi nel Perugia: escono Melchiorri, Nicolussi e Balic, entrano Iemmello, Di Chiara e Falzerano

60' - Intervento pericoloso di Pulgar in area, ma per fortuna il cileno non tocca Melchiorri che cade lo stesso. L'arbitro dice che il contatto non c'è stato e la Fiorentina riparte

59' - Doppio cambio nella Fiorentina: escono Zurkowski e Montiel, entrano Castrovilli e Ghezzal al suo esordio in maglia viola

58' - Zurkowski! Ancora lui conclude in porta, questa volta fermato da una parata di Fulignati dopo una bella girata in area su assist di Boateng

57' - Zurkowski cinturato a centrocampo dopo un'altra azione di prepotenza fisica. Il polacco è un po' fuori dal gioco ma mostra delle qualità fisiche davvero importanti

56' - Altra azione pregevole di Ribery che semina il panico in area. Il suo passaggio per Boateng in area poi non riesce ad essere concluso in porta dal 10 viola

55' - Zurkowski! Bella azione che libera al tiro il polacco che di sinistro non riesce a centrare però lo specchio della porta

54' - Montiel prova la conclusione al volo direttamente su un passaggio da corner: palla alta di circa un metro

53' - Dalbert sbaglia un passaggio in area e spreca un'ottima occasione per la Fiorentina

52' - Palla illuminante di Ribery con l'esterno per Boateng in area: il ghanese non ci arriva per un soffio in spaccata

51' - Occasione Perugia! Nicolussi si trova da solo davanti a Terracciano al limite dell'area piccola e mette in mezzo per Balic: Pulgar lo anticipa per poco e salva tutto

49' - Gioco fermo qualche secondo per permettere le cure a Nzita, rimasto a terra sulla sinsitra.

48' - Lancio lungo di Eysseric per Ribery, che altrimenti sarebbe stato tutto solo davanti a Fulignati

46' - Ceccherini e Pulgar fermano una pericolosa azione del Perugia

45' - Riparte la sfida!

45' - Doppio cambio nel Perugia: escono Falasco e Gyomber, entrano Konate e Rodin

--- INTERVALLO ---

45' - Senza recupero finisce il primo tempo. Squadre che vanno negli spogliatoi sul punteggio di 1-0: gol di Montiel

44' - Rischia un rigore Gyomber che blocca con il corpo Dalbert lanciato in area. Ancora una volta, l'arbitro decide di sorvolare

41' - Stiamo già entrando in clima Fiorentina-Juventus al Franchi. I presenti saltano al coro di "chi non salta bianconero è"

40' - Doppia occasione per la Fiorentina. Prima un tiro-cross di Eysseric finisce di poco fuori, poi stessa sorte ha un tiro da fuori col destro di Boateng. Viola ancora vicina al raddoppio

38' - Occasionissima Fiorentina! Azione prepotente di Zurkowski che in area ha provato a servire Boateng, anticipato in extremis da Gyomber che ha rischiato anche l'autogol

37' - Colpo di testa di Nzita che, deviato esce non di molto al lato della porta di Terracciano. Sugli sviluppi del corner recupera palla la Fiorentina

36' - Ribery si innervosisce un po' su una trattenuta continuata di Kouan. Il francese intanto è diventato capitano dal momento dell'uscita di Benassi

35' - Dalbert! Che parata di Fulignati! Sinistro violento dal limite dell'area: il portiere del Perugia si allunga e toglie la palla dall'incrocio dei pali

33' - Boateng chiede un rigore per una spallata piuttosto violenta subit in area: l'arbitro ci pensa ma poi decide di sorvolare

33' - Applausi per Ribery che delizia i presenti con qualche giocata in area. Alla fine il francese viene fermato dalla difesa del Perugia, un po' in affanno adesso

30' - Che rischio per la Fiorentina! Falcinelli conclude in spaccata da due passi ma Terracciano in controtempo con il piede riesce a toccare il pallone che finisce sul palo e poi sul fondo. Lo stesso portiere blocca poi il corner del Perugia

29' - Montiel prende palla al limite dell'area destro dopo un bello scambio Zurkowski-Eysseric. Pallone spostato sul sinistro e tiro morbido che si infila all'incrocio dei pali. Fiorentina in vantaggio!

29' - GOOOOOOLLL!!! SI FA SUBITO PERDONARE MONTIEL!

27' - Montiel! Si mangia un gol il giovane spagnolo, ma che giocata di Ribery! Scambio in area con Boateng del francese, che dribbla un uomo e passa indietro a Montiel: da due passi il 2000 spedisce in curva la più grande occasione del match

25' - Tiro di Zurkowski che si impenna dopo una deviazione e non impensierisce Fulignati: pallone bloccato dal portiere del Perugia

22' - Melchiorri conclude da fuori area ma Pulgar respinge con la schiena. La Fiorentina ora si deve risistemare dopo l'uscita dal campo prematura di Benassi e l'inserimento di Eysseric

20' - Cambio nella Fiorentina: esce Benassi, entra Eysseric

19' - Gioco fermo per il primo dei due contatti di Benassi. Nzita ha la peggio e ha bisogno dell'intervento dello staff medico

18' - Doppio fallo di Benassi: il secondo concede al Perugia una buona punizione dalla sinistra

17' - Montiel scodella un pallone in area sul quale però nè Boateng nè Ribery riescono ad arrivare. Palla sul fondo

16' - Fuorigioco fischiato a Melchiorri lanciato verso la porta avversaria. Pulgar aveva comunque fermato il passaggio dell'attaccante del Perugia

15' - Conclusione da fuori area da parte di Buonaiuto: pallone in curva

15' - Contatto duro tra Boateng e Gyomber: il giocatore del Perugia resta a terra ma l'aribtro non fischia. Palla ai viola

13' - Benassi! Prima grande occasione per la Fiorentina, nata da un cross di Dalbert allungato da Fulignati sui piedi del centrocampista viola. Benassi si coordina e spara il sinistro: fuori di un soffio a porta vuota!

12' - Buona giocata in disimpegno di Dalbert adesso, dopo un paio di passaggi sbagliati che avevano creato i primi mugugni. L'esterno viola si libera bene di Kouan che lo ferma con il fallo

11' - Ceccherini ferma un'azione pericolosa del Perugia nata da un doppio errore di Dalbert e Cristoforo

10' - Dopo che il gioco è ripartito, Ceccherini sbaglia un lancio per Benassi che avrebbe messo in porta il centrocampista viola

8' - Bella giocata di Montiel che però prende un pestone da Nzita: lo spagnolo resta a terra e l'arbitro ferma il gioco

6' - Terracciano blocca in presa alta il cross da punizione di Buonaiuto

6' - Sgroppata di Nzita sulla sinistra, fermato con il fallo da Venuti. Punizione da buona posizione per il Perugia

5' - Venuti rischia l'autogol ma riesce a fermare un cross pericoloso dalla destra

3' - Cross di Venuti troppo lungo per tutti i viola, ma la difesa del Perugia allunga in corner. Nulla di fatto poi dal calcio d'angolo

1' - Subito una particolarità tattica: la Fiorentina si schiera con il 4-3-3 con Pulgar nel ruolo di centrale difensivo. Montella risponde così all'emergenza in difesa

0' - Partiti! Primo pallone giocato dal Perugia

19.58 - Entrate in campo in questo momento le due squadre, che si dispongono in campo e salutano i presenti

19.50 - Applausi del Franchi alla notizia comunicata dallo speaker che l'incasso della partita di oggi andrà all'Ospedale Meyer, come annunciato dai club in settimana. Le presenze sono circa 2.500, solo in tribuna. Gli altri settori dello stadio sono rimasti chiusi

19.45 - Comincia a scendere una leggera pioggia sul Franchi mentre le squadre rientrano in campo dopo il riscaldamento (QUI il video dell'entrata in campo). Manca sempre meno al fischio d'inizio della gara

Nonostante la pausa per le partite delle Nazionali, la Fiorentina non si ferma e questa sera al Franchi sfiderà il Perugia in un'amichevole dal sapore del passato. Viola che cercano la forma migliore dopo le due sconfitte arrivate in campionato, mentre gli umbri sono lanciatissimi in Serie B con due vittorie su due contro Chievo Verona e Livorno. Il risultato comunque sarà secondario: al Franchi si misura lo stato dell'arte di casa Fiorentina. E FirenzeViola.it come di consueto vi racconterà tutte le emozioni della sfida.