LIVE FV, COMMISSO MAGNIFICO MESSERE: "CHIESA RIMARRÀ AL 99%. DDR BRAVO RAGAZZO MA..."

18.30 - Poco prima che iniziasse la finale del calcio storico fiorentino Rocco Commisso dalle tribune della Piazza di Santa Croce ha risposto ai cori che inneggiavano il suo nome con saluti verso le due curve. Per vedere gli scatti realizzati da FirenzeViola.it CLICCA QUI

18.10 - Sulle tribune di Piazza Santa Croce è presente anche l'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi che si godrà la finale tra Bianchi e Rossi. Eccolo qui nella foto scattata da FirenzeViola.it

18.00 - E' iniziata la finale del Calcio Storico!

17.50 - Il presidente del Calcio Storico Michele Pierguidi e l'assessore delle tradizioni popolari Andrea Vannucci regaleranno quest'oggi a Rocco Commisso, in occasione della finale e della presenza in qualità di Magnifico Messere della stessa, il quadretto con il quale è raffigurato nella foto di FirenzeViola.it l'artigiano ed ex calciante, Marco Gelli, autore dello stesso. Clicca qui per vedere la foto.

17 40 - Il Presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani ha parlato così ai microfoni di FirenzeViola.it ai margini della finale del Calcio Storico Fiorentino tra Rossi e Bianchi: "Il fatto che il Magnifico Messere sia oggi il nuovo presidente della Fiorentina fa un effetto molto buono. Mi sembra che ci siano le basi per fare grossi investimenti, almeno queste sono state le mie prime impressioni proprio perché Commisso ha grande entusiasmo. Firenze è la Fiorentina, la Fiorentina è Firenze. Ed è bellissimo vedere il presidente della Fiorentina immergersi nello spettacolo dello sport che caratterizza il capoluogo toscano. Della Valle? I primi anni si sono calati eccome nella tradizione di Firenze. Il fallimento secondo le norme ci avrebbe fatto ripartire dalla terza categorie dilettante e ci sarebbero voluti tredici anni per tornare in Serie A, e invece grazie a me e il sindaco Domenici e anche a loro ripartimmo dalla C2 per poi tornare in A. In quel periodo ricordo il loro coinvolgimento, soprattutto di Diego Della Valle che in Serie C2 non si perdeva una partita. Della Valle hanno dato molto a Firenze hanno tenuto la squadra sempre in posizioni medio alte a parte nelle ultime due stagioni. Ora hanno venduto la società ad un uomo con grande entusiasmo e voglia di fare e oggi è un fatto simbolico che lui abbia il ruolo di Magnifico Messere. De Rossi? Anche se vi sono calciatori esperti che hanno maturato la loro esperienza in altri lidi ma hanno ancora voglia di giocare e di dare il loro contributo, io li vedo bene. Non dimenticherò mai l'impegno di Torricelli e la figura di Angelo Di Livio. E quindi anche un Daniele De Rossi nella Fiorentina non lo vedrei male".

17.30 - Grande ovazione, applausi e cori quando lo speaker ha annunciato Rocco Magnifico Messere e ha fatto il nome del presidente della Fiorentina.

17.25 - Rocco Commisso attualmente si trova sugli spalti in una zona riservata dove si godrà la finale del calcio storico fiorentino. Queste le sue dichiarazioni a RTV38: "Che devo dire....è una cosa incredibile, c'è grande tradizione e storia, sono italiano e mi emoziono davanti alla più bella città d'Italia...vuoi che mi metto a piangere? Spero e voglio farvi divertire con la Fiorentina, ma niente promesse. Io non faccio promesse se non le posso mantenere. Chiesa rimane? Io fino a oggi posso dire che resta, poi non so se c'è qualcosa che non conosco io, ma al 99% ci sta che resta per un anno. De Rossi? Troppi nomi..."

17.10 - Oggi in occasione della finale del calcio storico fiorentino sono state svelate in anteprima le nuove maglie da trasferta della stagione 19/20 rappresentati i quattro quartieri fiorentini. Saranno presto disponibili in tutti i Fiorentina Store. (Clicca qui per vedere le nuove divise)

16.55 - Rocco Commisso è arrivato in Piazza Santa Croce ed è stato accolto con grande entusiasmo dalla folla dell'arena e dai tifosi presenti sugli spalti.

16.45 - In questo momento il Magnifico Messere Rocco Commisso sta passando in mezzo alle strade del centro storico di Firenze insieme al corteo e fra poco raggiungeranno Piazza Santa Croce dove si terrà la finale

16.30 - Queste le dichiarazioni, raccolte da FirenzeViola.it, direttamente da Piazza Santa Croce, del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, oggi in versione di Magnifico Messere per la finale del Calcio Storico: "Sono molto emozionato. Tutta la mia famiglia è stata accolta con il cuore. Spero che in questi giorni, in questi mesi e in questi anni possa dare qualcosa in cambio a Firenze. Mia moglie è molto emozionata. Con Nardella in chiesa abbiamo pregato e non parlato di Fiorentina. Di ieri non vi posso dire nulla. I miei amici americani sanno che io sono molto occupato e quindi non chiamano. Passarella? E' la prima volta che l'ho incontrato, non sapevo che fosse lì. Si sta formando la famiglia Fiorentina, il tempo lo dirà. De Rossi? Io non so niente. E' un bravissimo ragazzo, non critico, ma ci sono troppe fake news nel calcio".

16.20 - Alle ore 17 di oggi andrà in scena la finale del Calcio storico fiorentino tra Rossi di Santa Maria Novella e Bianchi di Santo Spirito. Quest'anno è previsto un Magnifico Messere d'eccezzione, ovvero il neo presidente della Fiorentina Rocco Commisso.