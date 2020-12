LIVE FV, ATALANTA-FIORENTINA 3-0: DILAGA TOLOI

81' - Doppio cambio nell'Atalanta: fuori Gosens e Zapata, dentro Mojica e Lammers.

80' - Giallo per Ribery, che stende Gosens dopo aver perso palla.

78' - Fiorentina che ci prova con un paio di crossi di Venuti, ma la squadra viola appare piuttosto spenta.

74' - Doppio cambio anche per l'Atalanta: fuori Romero e Malinovskyi, dentro Palomino e Muriel.

73' - Esce subito Biraghi: al suo posto Barreca.

73' - Problemi fisici per Biraghi che non sembra in grado di continuare. Gioco fermo.

71' - Cambio nella Fiorentina: fuori Vlahovic, dentro Kouame.

67' - Vlahovic colpisce di testa sul cross, ma spara alto.

66' - Giallo per Romero, che stende Castrovilli dopo un ottimo anticipo del viola.

63' - Spizzata di Djimsiti su corner, Toloi tutto solo a centro area incorna in rete. E per la Fiorentina ora si fa durissima.

63' - GOL DELL'ATALANTA! TOLOI FA 3-0.

58' - Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Lirola ed Eysseric, dentro Callejon e Ribery.

56' - Mancino preciso dell'ucraino, che scavalca Milenkovic in barriera e lascia di stucco Dragowski. Atalanta ora sul 2-0.

56' - GOL DELL'ATALANTA! MALINOVSKY SCAVALCA LA BARRIERA E FA 2-0.

55' - Zapata va via a Milenkovic all'altezza del limite dell'area: fallo speso dal serbo, che concede un'ottima occasione ai nerazzurri.

54' - Giallo per Amrabat che prova a salire nella pressione ma arriva in ritardo su Gosens.

52' - La Fiorentina ora sta provando a prendere un po' di campo, anche se i viola sono un po' imprecisi nelle giocate.

49' - Inizio di secondo tempo piuttosto interlocutorio. La Fiorentina non riesce ad attaccare con continuità, l'Atalanta non sfonda. Le emozioni ancora non sono state molte.

45' - SI RIPARTE! Un cambio nella Fiorentina: entra Castrovilli al posto di Pulgar.

--- INTERVALLO ---

45' +1' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per l'Atalanta.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

43' - Dopo un rimpallo Zapata si ritrova il pallone in area, Pezzella si stampa sull'attaccante e l'assist per Gosens del colombiano è perfetto: da due passi l'esterno nerazzurro infila in rete l'1-0.

43' - GOL DELL'ATALANTA! LA SBLOCCA GOSENS.

41' - Ripartita la pressione dell'Atalanta che fin qui ha costretto Dragowski ad almeno un paio di interventi miracolosi. La Fiorentina però sta provando ad essere il più chiusa possibile.

38' - Fiorentina che stava cominciando a salire un po' con il baricentro, fino a che Amrabat non ha perso malamente un pallone a centrocampo. Partita in chiaro-scuro fin qui del marocchino.

36' - Hateboer prova la girata su un cross dalla sinistra, ma la conclusione è centrale. Blocca Dragowski.

34' - Punizione di Pulgar calciata a centro area, ma respinta dall'Atalanta. Sulla ribattuta poi la Fiorentina non riesce a trovare una trama di gioco definita e perde il pallone.

31' - Malinovskyi continua ad essere il più pericoloso dei suoi. In difficoltà Biraghi nel tenerlo, anche perché raramente Eysseric porta il raddoppio.

29' - Altro miracolo di Dragowski! Cioccolatino di Gosens per Zapata, che incorna di potenza: il polacco toglie la palla dal sette.

27' - Ritmi piuttosto alti in questa fase di gioco, nella quale la Fiorentina si fa vedere anche in avanti. L'Atalanta comunque spaventa la difesa viola in qualche occasione.

23' - Malinovskyi dalla parte opposta colpisce malamente un destro al volo su sponda di Gosens. Era un po' troppo solo in area l'ucraino, grazia i viola... Ma partita gradevole adesso.

21' - Vlahovic! Che azione della Fiorentina! E che miracolo di Gollini! Lirola parte benissimo in contropiede in mezzo a due, tocco morbido per Vlahovic che sterza e col mancino mira all'angolino: Gollini con un colpo di reni riesce a salvare i suoi. Prima grande occasione del match anche per i viola.

19' - Altra paratona di Dragowski! Terzo tempo perfetto di Romero su un corner, ma il portiere polacco riesce ad alzare sopra la traversa.

18' - Non ha cominciato male Eysseric, che assieme a Bonaventura sembra tra i pochi senza paura.

15' - Resta in attacco l'Atalanta. Ci prova Malinovskyi che si libera in area ma viene murato.

12' - Si fa vedere in avanti anche la Fiorentina, con Lirola che sulla destra prova un cross complicato. Blocca facile Gollini.

10' - Miracolo di Dragowski! Torrie di Djimsiti che serve Zapata da due passi: colpo di testa salvato da Dragowski. Poi un'altra serie di conclusioni ribattute. Fiorentina in affanno.

8' - Sugli sviluppi del corner altro brivido per la Fiorentina, con una serie di batti e ribatti. Alla fine viene fischiato fuorigioco a Djimsiti.

7' - Freuler! Prima occasione del match per l'Atalanta, con Zapata che scappa alle spalle di Venuti e appoggia indietro per lo svizzero che però strozza troppo il tiro. Palla fuori non di molto.

2' - Terza ripartenza vanificata da Vlahovic dopo una buona ripartenza. Comunque il canovaccio del match appare chiaro fin da subito: l'Atalanta attacca, la Viola sta pronta a ripartire.

1' - Pronti via Vlahovic sbaglia un paio di controlli e non sfrutta al meglio due possibili ripartenze.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dall'Atalanta in divisa nerazzurra. Fiorentina invece in bianco quest'oggi.

15.00 - Minuto di silenzio in campo per omaggiare Paolo Rossi, scomparso qualche giorno fa. La Fiorentina ha portato anche in campo con sè una maglia viola con il numero 9 e il nome di Pablito.

14.58 - Ecco che le squadre guadagnano il campo, precedute dall'arbitro Mariani e dalla sua terna.

Una prova molto importante attende la Fiorentina di Prandelli, costretta a lottare nelle zone meno nobili della classifica. Oggi di fronte c'è l'Atalanta fresca qualificata agli ottavi di Champions League, al Gewiss Stadium casa proprio della squadra di Gasperini. Atalanta-Fiorentina è una partita che negli ultimi anni ha regalato sempre grandi emozioni, vediamo se anche stavolta sarà così. Restate con FirenzeViola.it per il racconto del match!

Queste le formazioni ufficiali di Atalanta-Fiorentina, gara in programma alle ore 15:

ATALANTA (3-5-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Romero; Hateboer, De Roon, Freuler, Pessina, Gosens; Malinovskyi, Zapata. All. Gasperini.

FIORENTINA (4-4-2): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Lirola, Amrabat, Pulgar, Bonaventura; Eysseric, Vlahovic. All- Prandelli