LIROLA, UN NODO DA RISOLVERE ENTRO MOENA. ITALIANO STUDIA I BABY MA PUNTA ANCHE MUÑOZ

Manca poco più di un mese all’inizio ufficiale della nuova stagione (a metà agosto sono previsti i trentaduesimi di finale di Coppa Italia) e sono due al momento gli argomenti sui quali, più di ogni altro, si sta concentrando l’attenzione dell’area tecnica della Fiorentina. Il primo è legato al regista, ruolo che Vincenzo Italiano vorrebbe ricoprire al più presto con un innesto dal mercato (contando che oltretutto Pulgar sarà disponibile solo per inizio agosto e dunque a Moena non ci saranno molte alternative da poter far giostrare nel corso degli allenamenti), l’altro è quello che riguarda il terzino destro, casella che al 90% rimarrà sguarnita del titolare nel giro di poco tempo.

Pol Lirola, nonostante i contatti con il Marsiglia non si siano particolarmente accentuati nei giorni scorsi, è infatti destinato a lasciare la Fiorentina. Se fosse rimasto Gattuso la volontà della società era quella di costringere il giocatore (mai troppo convinto di dover tornare a Firenze) a mettersi a disposizione del nuovo tecnico mentre con l’arrivo di Italiano le cose sembrano essere cambiate: il club ha capito che tenere controvoglia un titolare che in viola ha già sofferto il clima di scetticismo attorno a lui non sarebbe una scelta vantaggiosa e dunque, se arriverà l’offerta che la Fiorentina ritiene congrua sul suo conto, lo spagnolo è destinato di nuovo a partire, stavolta però a titolo definitivo.

È la speranza, come detto, sia del giocatore ma anche del manager italiano, Davide Lippi, i cui rapporti con il club di Commisso dopo gli addii a zero di Ribery, Caceres e Borja Valero non sembrano essere più idilliaci come un tempo: vedremo. Quello che conta è che la Fiorentina punterebbe a risolvere il capitolo Lirola entro l’inizio del ritiro e l’indicazione chiara appare dal fatto che sia Ferrarini che Ponsi sono già stati allertati per salire a Moena con la prima squadra. Entrambi verranno messi alla prova sulla corsia destra assieme al titolare che per adesso sarà Venuti ma poi il mercato prenderà altre strade: i due giovani verranno mandati in prestito mentre il terzino classe ’95 resterà a Firenze ma come riserva.

Il nome che infatti più di tutti gli altri starebbe valutando la Fiorentina per il ruolo di titolare della corsia destra è quello di Daniel Muñoz, colombiano (e semifinalista in Copa America) classe ’96 di proprietà del Genk che la società Belga (che per adesso sembra aver tolto il giocatore dal mercato) valuta non meno di 10 milioni di euro. Una cifra per adesso lontana dalla disponibilità economica che i viola hanno per ricoprire quel ruolo eppure resta un nome da valutare con grande attenzione, nonostante anche l'entourage del difensore per adesso non confermi la trattativa. Non trovano conferma invece le voci legate alla candidatura di Josip Juranovic, croato classe ’95 del Legia Varsavia.