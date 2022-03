LE PRIME NOVE DEI 9: PIATEK PIÙ DI BATISTUTA E MUTU. SOLO IN DUE HANNO INIZIATO MEGLIO

L'impatto di Krzysztof Piatek con Firenze e la Fiorentina è stato semplicemente fantastico, quantomeno sotto il punto di vista realizzativo. Il polacco infatti ha già messo a segno 6 gol nelle prime 9 presenze con la maglia viola, numeri che in pochi si aspettavano dopo le sue recenti prestazioni con l'Hertha Berlino. Italiano però ha sottolineato come ancora non sia soddisfatto totalmente del lavoro del Pistolero, confrontandolo in un'intervista rilasciata a DAZN con quello che faceva Vlahovic ed evidenziando come Piatek abbia avuto meno tempo per lavorare e capire i movimenti richiesti per venire anche incontro a legare il gioco. Difficile però chiedere di più a chi è riuscito ad incidere così tanto in così poco tempo.

Confrontando le statistiche del numero 19 con i grandi centravanti del passato si nota come solo in 2 tra i migliori 10 cannonieri della storia della Fiorentina abbiano fatto meglio nelle prime 9 apparizioni: Batistuta si è fermato a 2 gol, Hamrin lo ha superato con 7 centri, Montuori ha segnato 4 reti, 0 invece per Antognoni, 3 per Mutu, 6 per Gilardino, che ha eguagliato il rendimento del polacco, 2 per Galassi, 4 per Virgili, 3 per Desolati e 8 per Toni, il più prolifico tra questi calciatori. Impietoso anche il confronto con il suo predecessore Vlahovic che non è mai riuscito a siglare un gol nelle prime 9 presenze con la Fiorentina. I dati andrebbero contestualizzati, verificato il momento della carriera in cui un calciatore è arrivato a vestire la maglia viola, il valore degli avversari che ha affrontato, quello della rosa in cui ha militato e molti altri aspetti, ma, se il buongiorno si vede dal mattino, per Piatek sicuramente è già un buon inizio.