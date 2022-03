L'INTER NEL MIRINO: GONZALEZ ORA CERCA IL DOPPIO RISCATTO

Non è stata una stagione d’esordio semplice quella di Nico Gonzalez con la maglia della Fiorentina. Tra Coronavirus e problemi fisici vari, l’attaccante argentino ha incontrato diversi ostacoli che non gli hanno permesso di rendere al meglio delle sue possibilità, sulle quali ovviamente le aspettative erano maggiori considerati i 27 milioni sborsati dalla società viola in estate per il suo acquisto.

Sinora il classe ’98 ha collezionato 3 gol, tra campionato e Coppa Italia, più 7 assist. Un bottino, almeno in fatto di reti, che non può certo soddisfare, specie in un momento in cui la concretezza degli esterni d’attacco è caldamente richiesta. Lo ha ribadito più di una volta il tecnico Vincenzo Italiano e ora anche per l’ex Stoccarda è arrivato il momento di lanciare un segnale forte in tal senso.

Sabato sarà la volta dell’Inter, contro la quale Gonzalez annovera gioie e dolori. All'andata, infatti, il ventitreenne fornì a Riccardo Sottil l’assist del momentaneo vantaggio gigliato, ma poi incassò un cartellino rosso per doppia ammonizione dopo aver protestato animatamente per un’evidente trattenuta del difensore avversario Alessandro Bastoni. Così "Speedy" Gonzalez vuole il doppio riscatto.