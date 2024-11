KAYODE E L'IMPIEGO COL CONTAGOCCE. ORA RIFLETTE SUL SUO FUTURO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In una stagione in cui tutto va bene sorprende l'involuzione di Michael Kayode, tra le migliori sorprese dell'annata scorsa. Il terzino classe 2004 aveva quasi spodestato Dodo, che si è ripreso il posto a suon di grandi prestazioni. Nel campionato 2023-2024 alla dodicesima giornata Kayode aveva già messo in cascina 6 presenze per un totale di 473 minuti, e avrebbe continuato su questa scia se non fosse stato per i problemi fisici. Oggi invece conta appena 3 presenze che, sommate, fanno 25 minuti. Nemmeno un tempo di gioco effettivo.

Sirene di calciomercato (invernali).

Se in estate il difensore viola aveva attirato le lusinghe di diversi club inglesi non è da escludere che a gennaio possa replicare, e magari farci pure un pensierino in virtù del pochissimo spazio riscosso finora. Ricordiamo che l'Aston Villa si era fatto avanti a giugno con una proposta da 15 milioni di euro rispedita al mittente dalla Fiorentina. Ad agosto ci aveva provato il Brentford con un'offerta da 22 milioni per il prestito con opzione, ma niente da fare. Qualche sondaggio pure di Newcastle e Bournemouth. Si erano informati persino Milan e Arsenal.

Giocatore sereno e concentrato.

Dal canto suo Kayode si dice tranquillo, nonostante l'impiego col fantomatico contagocce: "Non sono assolutamente deluso - il suo pensiero dal ritiro con l'Under 21 - Il mister mi tiene in considerazione e quando c'è spazio, come in coppa, mi fa giocare. Abbiamo un ottimo rapporto". A proposito di Nazionale, l'amichevole con la Francia può essere una vetrina per riscattarsi. Nel frattempo chissà che la convocazione di Dodo col Brasile, e il conseguente ritorno del classe 1998 non prima di giovedì 21, non implichi una sua presenza dal primo minuto a Como.