ITALIANO VIOLA, LE TAPPE DELLA SVOLTA

Vincenzo Italiano è il nuovo tecnico della Fiorentina, anche se manca ancora l'ufficialità visto che l'allenatore formalmente è ancora legato allo Spezia. Dopo una lunga settimana di tira e molla e momenti in salita, in cui l'accordo sembrava quasi sfumato e si facevano nomi di eventuali sostituti, dunque oggi la svolta decisiva, con l'arrivo del tecnico direttamente a Firenze dalla Sicilia, via Pisa, per firmare. Il mister si è incontrato a Villa Olmi, sede dei ritiri viola, con il dg Barone e il ds Pradè per limare i dettagli del nuovo contratto con la Fiorentina, che prevede la durata di due anni e l'opzione per una terza stagione. Ad una parte dell'incontro, che nel complesso è durato più di quattro ore, hanno partecipato anche i collaboratori di Pradè, Nicolas Burdisso e Antonio Tramontano che si occupa in particolare dello scouting: tra gli argomenti trattati con il neo tecnico dunque c'è stato anche il mercato e gli obiettivi individuati dalla società.

L’allenatore adesso inconterà lo Spezia in Liguria, dove nel fine settimana è arrivato anche il patron Platek, per liberarsi definitivamente dal precedente contratto che aveva rinnovato da pochi giorni, pagando la clausola di rescissione prevista (del valore di un milione di euro). Sul piatto della discussione ovviamente anche le modalità del pagamento. La Fiorentina verrà incontro allo Spezia per mantenere i buoni rapporti, visto che il club bianconero ha interesse per alcuni giocatori viola. Dopo questo fondamentale passaggio, probabilmente domani, Italiano diventerà anche formalmente l'allenatore della Fiorentina che potrà così annunciarlo. La scelta di una o più contropartite tecniche sarà un elemento fondamentale che permetterà a Italiano di poter disporre dello staff tecnico che lavora con lui da anni anche nella sua nuova avventura a Firenze