IN PORTA STA A DE GEA, MA LA NOVITÀ È A CENTROCAMPO

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo due settimane di lavoro Raffaele Palladino si prepara a cambiare qualcosa in vista dell'Atalanta. Out Gudmundsson ancora in fase di recupero, il tecnico ex Monza dovrebbe dare spazio al 3-5-2 con tre centrocampisti in mezzo, dando continuità alla difesa a 3 schierando ancora una volta Biraghi da centrale difensivo di sinistra.

Le scelte in porta e in difesa

Sarà David De Gea a difendere i pali della Fiorentina contro l'Atalanta: Palladino ha scelto e a meno di imprevisti sarà lo spagnolo il titolare per la Serie A, lasciando così a Terracciano presumibilmente le partite di Conference League. Davanti a lui scelte importanti per il tecnico viola che va verso la conferma di Biraghi e Ranieri nella difesa a tre che stavolta dovrebbe essere completata dal rientro dal 1' di Martinez Quarta. Sulle fasce Dodo e Gosens avanti su Kayode e Parisi.

Pronto il centrocampo a tre

La novità più importante riguarda la probabile scelta per il centrocampo: si va verso il trio formato da Bove, Cataldi e Mandragora per affrontare l'Atalanta, togliendo così un trequartista. Accanto a Kean c'è Colpani avanti a Beltran. Questa la probabile formazione della Fiorentina:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea, M.Quarta, Ranieri, Biraghi, Dodò, Mandragora, Cataldi, Bove, Gosens, Colpani, Kean. Allenatore: Palladino.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, de Roon; Bellanova, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Brescianini; de Ketelaere, Retegui. Allenatore: Palladino.