IN ATTESA DEL SUMMIT. IL NOME CALDO È FLORIAN GRILLITSCH

Tanto se non tutto verrà deciso dopo l'incontro che Vincenzo Italiano avrà con la dirigenza della Fiorentina: il tecnico è a Firenze così come Burdisso e Pradè, avvistati oggi al CS a differenza di Barone che era comunque atteso in serata nel capoluogo toscano. Intanto però continuano a fioccare i nomi e le idee per un centrocampo che andrà rinforzato non solo per il lungo infortunio di Castrovilli ma anche - se non soprattutto - nel ruolo di regista visto il sempre più probabile addio di Lucas Torreira che ogni giorno che passa è sempre più lontano da Firenze. Senza contare la posizione di Pulgar che andrà definita nelle prossime settimane.

È chiaro che tutto si sbloccherà una volta registrato il no definitivo al centrocampista uruguaiano, ma le trattative in particolare per Florian Grillitsch proseguono serrate: il centrocampista austriaco è svincolato dopo la stagione all'Hoffenheim e nonostante un ingaggio simile a quello che avrebbe percepito Torreira sarebbe un'operazione di livello a prezzi decisamente più contenuti vista l'assenza del costo del cartellino. Si lavora (con la stessa agenzia che cura gli interessi di un altro centrocampista viola, Sofyan Amrabat) ad un quadriennale a cifre presumibilmente sopra i 2 milioni di euro e la chiusura della trattativa potrebbe anche arrivare a stretto giro di posta.

Gli altri nomi. Poi ci sono le altre idee per la regia: Sensi, Mandragora e Schouten su tutti. Profili che non convincono del tutto al momento la dirigenza gigliata, ma che potrebbero diventare caldi con il passare del tempo se la Fiorentina non troverà l'intesa con Torreira prima e con Grillitsch poi.