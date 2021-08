IL TORNEO DI DAVIDE (E NON SOLO)

Tra poche ore la Fiorentina farà il suo esordio all'Artemio Franchi nella stagione 2021-22. La sfida è solo un'amichevole, ma la finalità è delle più nobili: si tratta dell'Unbeatables Cup, torneo che prende il nome dall'omonima associazione che da anni sostiene la ricerca sulle cardiomiopatie e sulla morte improvvisa, aiutando altresì gli atleti affetti, ad affrontare la loro situazione.

Ovviamente la Fiorentina non può che sentirsi direttamente chiamata in causa dopo il tragico evento che vide la scomparsa del suo capitano, Davide Astori, quel maledetto 4 marzo 2018 proprio per un improvviso arresto cardiaco. Il dg del club viola, Joe Barone, ha ricordato DA13 così, durante la conferenza stampa di oggi: "Davide, sei sempre presente nei nostri pensieri, al centro sportivo e tra i tifosi". La sua famiglia non potrà essere presente allo stadio, ma ha comunque voluto ringraziare la Fiorentina per la partecipazione aggiungendo che in futuro ci sarà senz'altro modo di ricordare Astori assieme alla tifoseria.

Di sicuro un tributo avverrà al minuto 13, quando sarà fermata la gara per lasciare spazio a qualche secondo di raccoglimento che, tra l'altro, si ripeterà al minuto 21 per ricordare Daniel Jarque, difensore scomparso nel 2009 durante un ritiro a Coverciano con l’Espanyol, avversario della Fiorentina quest'oggi. E' tutto pronto: il fischio d'inizio è previsto per le ore 19.