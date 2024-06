IL MERCATO NEGLI ALTRI REPARTI

FirenzeViola.it

Con il tris composto da Bonaventura, Castrovilli e Duncan salgono a cinque le uscite del mese ormai prossimo a chiudersi, anticipazione di una rivoluzione che per ora la Fiorentina sembra aver avviato solo in attacco. Certo, l'operazione praticamente chiusa con la Juventus per Kean, e le trattative aperte con il Galatasaray per Zaniolo, anticipa l'uscita di Ikonè a seguire quella di Belotti, ma in attesa di scenari più chiari anche su Nzola, Brekalo e magari pure su Kouamè è indubbio come sia attualmente il centrocampo il reparto più scoperto dopo il primo mese di mercato ormai prossimo a finire in archivio.

Rivoluzione mediana – Di certo a Palladino verrà consegnato un centrocampo completamente ricostruito dopo che ad Arthur e Maxime Lopez si sono aggiunti Jack, Castro e Duncan. Tre addii che sanciscono un importante cambio di rotta tattico, per un totale di cinque caselle adesso da riempire. Tra i profili valutati per le varie sostituzioni resistono le candidature di Vranckx, di Brescianini e pure di Thortsvedt del Sassuolo, ma l'opera di setaccio è solo all'inizio ed è lecito immaginare altrettanti nomi per più di un innesto sulla carta necessario.

In attesa del mercato in difesa – Discorso pressoché simile quello che riguarda il reparto arretrato, dove in realtà per il momento i viola proseguono le proprie valutazioni a carte copertissime. Dalle indicazioni di Palladino riferite a una retroguardia a tre il passo verso il mercato dei centrali di difesa è brevissimo, un po' meno quello legato ai nomi nel mirino di Pradè e Goretti che per ora hanno nascosto bene eventuali piste di mercato. Fanno eccezione, almeno fino ad ora, solo i rumors sull'eventuale partenza di Terracciano (magari a fronte di sondaggi del Genoa che ha lasciato partire Martinez) dinanzi alla quale la Fiorentina è destinata ad approfondire i dialoghi per uno tra Musso, Audero, Falcone e la new entry Strakosha.