IL MERCATO IN 90'': ESTERNO, È CORSA A TRE: SOGNO MIMMO

Nuovo appuntamento con "Il Mercato in 90 secondi", la rubrica di FirenzeViola.it curata dal direttore di TMW Radio Niccolò Ceccarini. Nel corso della puntata odierna, l'attenzione si sposta sul tema legato all'esterno offensivo che la Fiorentina sta cercando: ormai è a tutti chiaro che per precisa volontà di Vincenzo Italiano, i viola stiano cercando un quinto attaccante di fascia da aggiungere al pacchetto costituito da Gonzalez, Callejon, Saponara e Sottil e i nomi in ballo sono in particolare tre.

Il primo è quello di Gonzalo Plata dello Sporting, per i quali i club sono al lavoro per trovare la formula adatta (si parla di un prestito), il secondo è quello di Riccardo Orsolini del Bologna (la cui valutazione oscilla attorno ai 15 milioni) mentre l'ultimo - e più costoso - è quello di Domenico Berardi del Sassuolo, la cui valutazione, come detto, è davvero molto alta. Ecco tutte le ultime sulle mosse viola ne "Il Mercato in 90 secondi" di oggi, 20 agosto: