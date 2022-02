IGOR E LA MANO DI ITALIANO: UNA CRESCITA INATTESA E IL GIUSTO PREMIO

In quest'ultimo tris di partite vinte dalla Fiorentina tra coppa e campionato, Vincenzo Italiano ha ridisegnato la coppia dei centrali di difesa formata da Quarta e Milenkovic, schierando sempre dal primo minuto Igor (in coppa accanto all'argentino, mentre in campionato insieme al serbo). La crescita del difensore brasiliano non è passata inosservata agli occhi attenti di Vincenzo Italiano, che ha fatto dell'alternanza e dei cambiamenti uno suo marchio di fabbrica e allo stesso tempo un punto di forza all'interno del gruppo viola, dove tutti possono essere chiamati in causa, nessuno escluso.

La conferma è arrivata dopo la vittoria con l'Atalanta, quando lo stesso allenatore viola ha risposto in maniera chiara e precisa sul percorso di crescita del brasiliano. "Igor è cresciuto tantissimo: il suo mancino è una grande dote. Non ha più timore di rischiare la giocata in avanti, è molto attento dal punto di vista difensivo e lo sto premiando perché ha dimostrato una grande crescita". Una scelta ripagata dato che il classe 98' non ha mai sfigurato nelle ultime tre uscite ma ha dimostrato di essere difficile da superare nei duelli sia fisici che di velocità mostrando grande sicurezza e attenzione e fornendo prestazioni senza sbavature.

In un momento della stagione in cui Martinez Quarta ha mostrato qualche incertezza e Nastasic, quando è stato chiamato in causa, non ha dato quelle sicurezze che ci si aspettava, Igor è stato bravo a sfruttare l'occasione concessagli dal tecnico e con ogni probabilità sabato sera con il Sassuolo toccherà di nuovo a lui prendere le redini della difesa, considerata la squalifica di Milenkovic. La continuità potrebbe essere la giusta dose di consapevolezza e di fiducia che il tecnico può fornirgli al fine di consolidare un percorso di crescita che per mano di Italiano, come tanti altri giocatori viola, ha toccato anche Igor.