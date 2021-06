I PRIMI SUMMIT DI GATTUSO, SI COMINCIA DAGLI "ANZIANI"

Il nuovo tecnico viola, Gennaro Gattuso, dopo la sua prima giornata da fiorentino si è diretto nella serata di ieri in Versilia, al Forte dei Marmi, non solo per motivi di piacere ma - con buone probabilità - anche per portare avanti qualche pratica di particolare rilevanza. Come ad esempio incontrare a quattr'occhi Franck Ribery in modo da decidere assieme, definitivamente o quasi, il futuro del francese.

Non è passato inosservato, però, anche il lungo colloquio che ventiquattro ore fa l'allenatore calabrese e la dirigenza gigliata hanno avuto con Alessandro Moggi, procuratore interessato a delineare le sorti, altrettanto incerte, di José Maria Callejon, suo assistito. Dall'esterno spagnolo ci si sarebbe aspettati tutt'altro rendimento in stagione, per questo la Fiorentina sta valutando attentamente il da farsi.

Tuttavia nulla è da escludere, poiché comunque un giocatore con le sue caratteristiche potrebbe combaciare con le idee tattiche di Gattuso. Inoltre provare a rilanciare un profilo che negli anni ha sempre regalato prestazioni indiscutibilmente di alto livello non sarebbe di certo un'idea da scartare. Insomma, iniziano dagli "anziani" i primi, caldi, vertici di mercato per la costruzione della squadra che verrà.