GRILLITSCH-FIORENTINA, TRATTATIVA IN STALLO: IL PUNTO

Qualora servisse un'ulteriore dimostrazione che nel mercato le certezze non esistono, ecco che Florian Grillitsch ne è l'esempio lampante. Il passaggio del centrocampista in scadenza di contratto con l'Hoffenheim alla Fiorentina sembrava imminente, tant'è che il procuratore del classe '95, Kristian Bereit, aveva postato venerdì una foto di Firenze su Instagram, testimoniando la sua presenza in città. L'intento era quello di chiudere un'operazione che pareva in dirittura d'arrivo, ma in 4 giorni la quadra non è stata ancora trovata. Ma quali sono gli ostacoli che frenano la trattativa?

Gli uomini mercato del club di Commisso, sia chiaro, non hanno certo interrotto del tutto le comunicazioni con gli agenti dell'austriaco o abbandonato definitivamente la pista, anzi. I tentativi per concludere il suo trasferimento alla Fiorentina proseguono, ma i costi, lievitati rispetto alle idee dei dirigenti gigliati, stanno rallentando le cose. Le alte richieste per le commissioni da parte dei procuratori, combinate con l'ingaggio di Grillitsch, che in Bundesliga ha percepito circa 2,1 milioni di euro netti all'anno, stanno facendo riflettere la società viola, che vuole prendere ancora un po' di tempo per capire se questo sia effettivamente un affare da portare in porto oppure se sia il caso di valutare altre opportunità, che comunque la Fiorentina ha sempre tenuto aperte.