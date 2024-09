FORM. UFFICIALI, CI SONO SUBITO GOSENS E CATALDI! OK BELTRAN

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Alle 18.30 allo stadio Franchi fischio d'inizio per Fiorentina-Monza, la prima da ex del neo allenatore viola. Grosse sorprese nella Fiorentina che manda subito in campo i due nuovi arrivati Gosens e Cataldi, mentre dietro a Kean lancia Beltran al fianco di Colpani. Per questa partita Palladino ha scelto questo undici:

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Comuzzo, Ranieri, Biraghi; Dodo, Cataldi, Mandragora, Gosens; Beltran, Colpani; Kean. Allenatore: Palladino.

A disposizione: De Gea, Martinelli, Pongracic, Kayode, Parisi, Bove, Richardson, Quarta, Kouadio, Adli, Sottil, Kouame, Ikoné.

MONZA (3-4-2-1): Turati, Izzo, Mari, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. Allenatore: Nesta.

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, D'Ambrosio, Gagliardini, Valoti, Sensi, Bianco, Vignato, Forson, Maric, Petagna.