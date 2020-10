FIORENTINA-UDINESE 3-2, TORNANO I TRE PUNTI MA CHE SOFFERENZA

50' - Finisce qui: dopo un recupero di notevole sofferenza, la Fiorentina porta a casa i tre punti battendo l'Udinese 3-2

45' - Assegnati 5' di recupero

43' - Sofferenza viola adesso: l'Udinese preme alla ricerca del pari

41' - GOL DELL'UDINESE. Ancora Okaka. Cross di Forestieri, testa dell'attaccante bianconero e sfera in rete. Gara ancora riaperta

40' - Giallo per Becao che ha fermato in contropiede Kouame

37' - Ultimi due cambi dell'Udinese: dentro Forestieri e Bonifazi, fuori Pereyra e Samir

34' - Doppio cambio per la Fiorentina: escono Lirola e Bonaventura ed entrano Venuti e Pulgar

32' - Si è fatto male Lirola: Fiorentina momentaneamente in 10 uomini e a rischio prosecuzione gara

28' - Bella conclusione a giro di Deulofeu, risposta a manona aperta di Drgowski in calcio d'angolo

25' - Terzo cambio per l'Udinese: esce Lasagna ed entra Deulofeu. Poco prima del cambio scontro tra lui, Lirola e il palo: gioco interrotto

20' - Due cambi per la Fiorentina: entrano Cutrone e Kouame ed escono Vlahovic e Callejon

18' - Scontro di gioco tra Pussetto (che ha la peggio) e Castrovilli, che lo colpisce coi tacchetti: ammonito il numero 10

17' - Che parata di Dragowski! Su una punizione dalla destra, salta di testa Okaka e coi suoi riflessi felini il portiere viola alza la sfera in calcio d'angolo: tanti complimenti dei compagni al numero 69

14' - Assalto Udinese adesso: squadra molto sbilanciata tutta attorno all'area viola. Intanto Vlahovic non tiene l'ennesimo pallone della sua partita

9' - Corre ai ripari Gotti: doppio cambio, dentro Walace al posto di Arslan e dentro Pussetto per Ouwejan

7' - GOOOOOOOOOLLL!!! GOOOOOOOL!!! GAETANO! ANCORA LUI! Castrovilli segna la rete del 3-1! Palla dalla sinistra di Biraghi, la sfera arriva al numero 10 che se l'accomoda e va al tiro a giro sul secondo palo: 3-1!

4' - Prova a far la partita la Fiorentina ma i ritmi per ora restano bassi

1' - Inizia la ripesa! Nessun cambio tra i 22 che hanno concluso la prima frazione di gioco

=== INTERVALLO ===

46' - Finisce qui il primo tempo: la Fiorentina va negli spogliatoi avanti di 2-1. Adesso sarà vietato farsi rimontare come contro lo Spezia...

45' - Segnalato 1' di recupero

43' - GOL DELL'UDINESE. Azione dalla destra di De Paul con un cross dell'argentino al centro per Okaka che fa gol di testa: 2-1 e partita riaperta

41' - Primo giallo della partita, se lo becca Arslan per un fallo di Amrabat lanciato in ripartenza

39' - Primo cambio viola: dentro Martinez Quarta e fuori Pezzella. La fascia di capitano passa sul braccio di Caceres

38' - Pezzella va ko, si è fatto male e ha chiesto all'arbitro di fermare il gioco: è pronto a entrare Martinez Quarta

36' - Lasagna si fa beffe di Caceres ed entra in area dalla sinistra, tiro del numero 15 e buona parata di Dragowski che salva la sua porta

32' - Azione dell'Udinese sulla destra: Caceres e Milenkovic alla fine chiudono in corner ma viola pesantemente sbilanciata

28' - Punizione per la Fiorentina con Bonaventura ma la sfera è una telefonata a Nicolas

23' - Si mette dunque subito bene per la Fiorentina, già avanti di due reti: adesso vediamo se l'effetto-Spezia è finito...

21' - GOOOOOOOL!!!! GOOOOOOOL!!! NIKOLA MILENKOVIC! Raddoppio viola! Punizione battuta dalla sinistra, palla che arriva dalla parte opposta per Castrovilli che rimette al centro per la testa del numero 4 che va in gol per il 2-0!

17' - Contropiede viola con Boneventura che apre per Callejon: lo spagnolo va al tiro con la sfera che finisce alta sopra la traversa. Primi applausi del Franchi per il numero 77

14' - Mamma mia che occasione per l'Udinese! Cross dalla destra per Lasagna, Dragowski interviene ma poi perde la palla ma poi rinviene sul numero 15 e salva la sua porta che era ormai spalancata. Occasione colossale per l'1-1 dei friulani

11' - GOOOOOOL!!! CASTROVILLI! ANCORA LUI! Bella palla di Bonaventura dalla destra, la sfera arriva a Biraghi che mette al centro, buca l'intervento Callejon ma non Castrovilli che col piattone fa 1-0!

7' - Milenkovic si addormenta sul pallone permettendo a Lasagna di andare al tiro: palla deviata, facile preda di Dragowski

5' - Prova a lanciarsi in contropiede Callejon fermato però fallosamente da Samir: punizione per i viola

2' - Bella iniziativa di Lirola che si fa 20 metri palla al piede sulla destra e mette al centro, palla messa in rimessa laterale da Becao

1' - Inizia la partita! La Fiorentina attacca nel primo tempo in direzione della Curva Ferrovia

0' - Squadre in campo: Fiorentina in completo viola, Udinese con maglia bianconera e pantaloncini bianchi!

Una gara più che mai delicata è quella che attende questo pomeriggio la Fiorentina, che alle 18 ospita al Franchi l'Udinese. I viola, dopo il 2-2 di Cesena contro lo Spezia, cercano il secondo successo in campionato che manca ormai dalla prima giornata, mentre la squadra di Gotti ha ottenuto proprio nell'ultimo turno i suoi primi tre punti in campionato contro il Parma. Per i viola out Ribery (nemmeno in panchina) e Callejon lanciato per la prima volta dal 1' in coppia con Vlahovic in attacco. Ecco le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Vlahovic.

In panchina: Terracciano, Brancolini, Martinez Quarta, Duncan, Kouame, Saponara, Venuti, Barreca, Montiel, Cutrone, Pulgar, Igori.

Allentore: Iachini.

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka.

In panchina: Scuffet, Gasparini, Makengo, Deulofeu, Walace, Bonifazi, Ter Avest, Pussetto, Nestorovski, Forestieri, Zeegelaar, Coulibaly.

Allenatore: Gotti.

Arbitro: Fourneau di Roma.

Assistenti: Preti-Mastrodonato.

IV uomo: Piccinini.

Var: Mariani.

A.Var: Del Giovane.