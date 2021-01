DUELLO TORINO-VERONA PER KOUAME E DUNCAN: LE CIFRE E GLI ULTIMI SVILUPPI

Torino, Verona, Firenze: un triangolo di mercato che riguarda almeno due giocatori viola, Duncan e Kouame. Ma la situazione al momento è ferma, perché si gioca ogni tre giorni e tra infortuni e squalifiche c'è bisogno di tutta la rosa, almeno fino alla gara con il Cagliari. Kouame ieri ha dato anche una svolta positiva alla partita, ricevendo il gradimento di Vlahovic, anche se alla fine i gol non sono arrivati. Per lui restano in ballo il Torino e il Verona che hanno creato una sorta di duello a suon di milioni.

Le offerte secondo quanto risulta a Firenzeviola sono infatti di 16 milioni da parte del Verona e 18 dal Torino, la Fiorentina ci pensa e valuta. Kouame - che ama comunque Firenze - tra l'altro stima molto Giampaolo ma tornerebbe volentieri da Juric che anche ieri ha sentenziato: "Lo sento spesso, a prescindere dal mercato" sottolineando un feeling nato al Genoa e mai venuto meno tra i due. Chissà cosa sarebbe accaduto se fosse stato Juric a venire alla Fiorentina: è inutile vivere di rimpianti ed ora è Kouame che potrebbe fare il viaggio inverso. Lunedì ci sarà un nuovo incontro tra il club viola e l'agente del giocatore e ci potrebbero dunque esserci novità anche se l'infortunio di Ribery fa restare prudenti.

Per quanto riguarda Alfred Duncan il giocatore ha recuperato dall'infortunio, come ha detto Prandelli, e a Firenze in fondo sta bene ma purtroppo è uscito dai radar del tecnico stesso. Martedì club e agente (che ora è all'estero) dovrebbero vedersi per capire il da farsi visto che anche su di lui sono piombati Torino e Verona. Quest'ultima società tra l'altro ha una sorta di "debito" con la Fiorentina visto che il centrocampista passato da Firenze a Verona, ossia Marco Benassi, non è mai stato disponibile per infortunio (si sta curando a Firenze) e in quella zona del campo Juric avrebbe bisogno di alternative.