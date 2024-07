DIFESA, IN ATTESA DI VALENTINI CHI COME QUINTO? GIOVENTÙ O ESPERIENZA

Questa sera la Fiorentina scenderà in campo per l'ultima amichevole del breve ritiro inglese. Mentre la squadra, quindi, si appresta ad affrontare l'Hull City, la dirigenza viola è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di mister Raffaele Palladino. Per un centrocampo completamente da ricostruire c'è una difesa che deve ancora essere perfezionata.

Ad ora sono andati in scena gli addii di Nikola Milenkovic al Nottingham Forest e di Christian Dalle Mura al Cosenza. In entrata, invece, si registra il solo acquisto di Marin Pongracic e i ritorni alla base di Dimo Krastev e Lorenzo Lucchesi. Quest'ultimo è ormai prossimo al trasferimento al Venezia e già nelle prossime ore è atteso in Veneto per svolgere le visite mediche. Restando sui centrali presenti in rosa dopo il rinnovo di contatto di Lucas Martinez Quarta, nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche quello di Luca Ranieri.

In entrata, invece, resta da chiarire la situazione legata a Nicolas Valentini. Come ormai noto da tempo, il centrale classe 2001 ha firmato con i viola fino al 2029 e ha già svolto le visite mediche di rito in Argentina; tuttavia, ad ora, l'accordo tra i club è impostato per gennaio, in quanto i bosteros vorrebbero un esborso di qualche milione di euro per lasciar andare adesso il ragazzo. Finora la Fiorentina non aveva aperto a tale scenario, ma dal momento che i viola vorrebbero portarlo in Italia già questa estate e gli xeneizes (che erano partiti chiedendo più di 3 milioni e mezzo) sembrano ora più propensi a venire incontro alle richieste del ds Prade, c'è speranza per chiudere, quindi, la questione in questi giorni e anticipare, così, l'arrivo dell'argentino già a quest'estate.

Valentini o meno, la dirigenza viola dovrà capire cosa fare per quanto riguarda "il quinto" di difesa. In questi giorni sono in corso le valutazioni del caso: puntare su un giovane come ad esempio Krastev o Comuzzo, o investire su un difensore esperto come Ogbonna o Rugani? Anche l'opinione di mister Palladino sarà fondamentale per capire se puntare sulla gioventù o sull'esperienza.