DI MILENKOVIC (IN DIFESA) L'UNICO SQUILLO, MALE KOUAME

DRAGOWSKI – Inoperoso, sembra accusare qualche problema muscolare sul finire del primo tempo tanto da esser costretto a uscire nell'intervallo, 6

Dal 1'st TERRACCIANO – Spettatore della gara al pari del compagno Dragowski, 6

MILENKOVIC – Relativamente impegnato gioca un primo tempo di buona tranquillità, mentre l'intervento su Joao Pedro, a metà secondo tempo, è una delle cose migliori viste durante il match, 6,5

PEZZELLA – Anche lui non soffre troppo i tentativi del Cagliari che almeno nel primo tempo non affonda più di tanto. Nella ripresa qualche palla alta in più, ma resta una serata serena, 6

IGOR – Nella linea dei tre davanti a Dragowski mette subito in mostra buona sicurezza che mantiene fino al novantesimo giocando anche d'anticipo come gli capita su Pavoletti e sfruttando le incertezze di Cerri, 6

CACERES – Dirottato sull'esterno destro rischia giusto su un tocco nella propria area di rigore, per il resto ordinaria amministrazione. In ritardo su Lykogiannis, a metà ripresa, rimedia il giallo e di lì a poco perde Joao Pedro. Distratto, 5,5

Dal 25'st VENUTI – Alza di qualche metro il baricentro della squadra, 6

AMRABAT – Avvio promettente con tanto di appoggio per Kouame che non riesce a concludere. Bisserà qualche break prezioso anche nel resto della sua partita, 6

PULGAR – Duro su Nainggolan, a metà del primo tempo, è il primo viola a finire tra gli ammoniti nonostante vada sul pallone e per questo è bravo a sapersi gestire fino al fischio finale, 6

BONAVENTURA – Buono spunto dopo la mezz'ora, dopo un pallone gestito malino, con il quale obbliga Lykogiannis al cartellino giallo. Dopo l'ingresso di Castrovilli si sposta qualche metro più avanti ma da quelle parti la Fiorentina oggi passa raramente, 6

Dal 25'st CALLEJON – Resta in ombra ma i venti minuti in campo almeno lo allontanano dalla panchina divenuta costante della sua annata, 6

BIRAGHI – Primo tempo senza troppe sbavature, poi rimedia un brutto colpo in apertura di ripresa seppure riesca a recapitare in area uno dei rari palloni che Cragno allontana, 6

KOUAME – C'è sempre troppa confusione nel suo gioco, anche in un primo tempo a ritmi blandi, e quando nella ripresa spreca malamente una buona ripartenza conferma tutte le difficoltà viste in stagione, 5

Dal 17'st CASTROVILLI – Pesca bene Venuti in area confermando di alzare il tasso qualitativo ma non quello di pericolosità dell'attacco, 6

VLAHOVIC – Si vede il giusto nel primo tempo anche perchè raramente la Fiorentina prova a mettere la testa in avanti. Nei duelli è sempre e comunque vincente ed è un peccato non servirlo continuamente, 6

IACHINI – Come preannunciato deve rinunciare a Ribery affidandosi a Kouame, in mezzo c'è il ritorno da titolare di Amrabat. L'assenza di accelerazioni, da una parte e dall'altra, rende la gara persino virtuale e i suoi si possono limitare a un'ordinata disposizione, piuttosto guardinga. Nella ripresa entrano Terracciano e Castrovilli per l'infortunato Dragowski e un deludente Kouame. In cerca di sussulti inserisce anche Venuti e Callejon per Caceres e Bonaventura ma nel finale è forse il Cagliari a provarci di più. Non è esattamente una prestazione da ricordare, ma il punto in classifica era semplicemente ciò che serviva, 6