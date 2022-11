DALLA PRIMA MOSSA ALLE IDEE PER GENNAIO

Tanto rumore per…ritrovarsi a cena e sancire una nuova ripartenza. L’incontro tra il dg Barone e Nico Gonzalez assume il valore di una prima operazione del prossimo mercato invernale, sorta di operazione recupero dell’elemento da ritrovare sia a livello fisico che mentale vista la delusione mondiale tutta ancora da digerire.

Eppure per un esterno che alla ripresa del campionato potrebbe essere a un passo dal rientro, c’è la situazione Sottil a riportare molte attenzioni sulla finestra di gennaio in arrivo, tanto più in un reparto offensivo che in termini di marcature ha avuto i suoi problemi. Si spiega anche così l’accostamento ai viola di un esterno come Boga, e d’altronde l’ivoriano dell’Atalanta non sarebbe nemmeno l’unica idea da sondare.

Anche il croato Brekalo, l'anno scorso al Torino prima di rientrare in estate al Wolfsburg dove ha però giocato poco, sarebbe un profilo considerato al netto di un interesse già espresso anche dal Bologna, seppure il grosso degli affari potrebbe vedere inizialmente una Fiorentina concentrata soprattutto sulle uscite. Zurkowski, Benassi, ma anche Maleh e probabilmente Gollini, per intendersi, nel corso di un mercato in cui il tanto discusso Gonzalez non è però destinato a muoversi.