DA13, UNA SETTIMANA TRA TRIBUNALE E FRANCHI

Fiorentina-Cagliari dal 2018 è una sfida nel segno di Davide Astori che proprio nel marzo di quell'anno è venuto a mancare nella tragica notte di Udine. Una partita che si giocherà a pochi giorni dall'udienza in tribunale a Firenze per capire, dopo la condanna del professor Galanti in un primo filone d'inchiesta, se ci siano state anche responsabilità successive alla morte nell'emissione di un certificato che attesterebbe un esame mai eseguito, con tre accusati e l'ospedale di Careggi citato come responsabile civile. La nuova udienza ci sarà a febbraio perciò lasciamo che la giustizia faccia il suo corso anche per questo secondo filone di inchiesta ma il ricordo di Astori è sempre molto vivo sia a Firenze che a Cagliari, le due città che più lo hanno segnato professionalmente. In via Canova tra l'altro c'è un murale che sottolinea l'attaccamento della città all'ex capitano.

Da questa stagione, come più volte detto, la Fiorentina gioca con una patch in suo onore all'interno delle maglie per un ricordo più intimo del giocatore visto che la Lega ha negato la possibilità, dopo due anni, di giocare ancora con la fascia in suo onore. Una fascia che sottolinea il legame tra squadra e città anche perché contiene i simboli di Firenze ed era stata consegnata proprio dai tifosi al compianto capitano viola e che l'attuale, Cristiano Biraghi, fa portare in panchina dal magazziniere per condividerla a fine gara con i tifosi.

Lo speaker inoltre durante la lettura delle formazioni cita anche Astori con il suo numero 13 e proprio a quel minuto parte ancora spontaneo l'applauso del pubblico. Fiorentina-Cagliari è una partita importante per la classifica delle due squadre con la Fiorentina che dopo due sconfitte consecutive vuole invertire la rotta e il Cagliari che invece vuole confermarsi dopo la vittoria sulla Samp, ma il legame in ricordo di DA13 resta sempre e sarà inevitabile pensare a lui più che in altre partite.