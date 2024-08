DA RABIOT A SERGIO RAMOS, PASSANDO PER DEPAY FINO A JOVETIC: LA LISTA DEGLI SVINCOLATI

Mercato in entrata finito? Probabilmente sì, in realtà non proprio, visti i tanti giocatori svincolati ancora in cerca di autore. Questa una panoramica su quelli più interessanti e che, volendo, potrebbero far comodo alla Fiorentina.

I top - Nella lista di coloro che, al momento, continuano a non avere una squadra, il migliore in assoluto è senza alcun dubbio Adrien Rabiot. Il centrocampista della Nazionale francese è stato “vittima” della rivoluzione in casa Juventus e il pesante ingaggio che la madre procuratrice chiede (10 milioni l’anno e 15 alla firma) ha allontanato diverse pretendenti. Ancora senza club anche l’ex centrale dell’Atletico Madrid Mario Hermoso, che nonostante l’interesse passato di Inter e Napoli potrebbe finire al Galatasaray o alla Roma. Sempre in orbita giallorossi ci sarebbe anche Mats Hummels, su cui c’è stato a lungo il Bologna di Vincenzo Italiano. Restando in difesa, ancora in cerca di club una leggenda vivente come Sergio Ramos, che a 38 anni non sembra avere ancora voglia di appendere gli scarpini al chiodo e potrebbe raggiungere l’amico Cristiano Ronaldo all’al-Nassr, così come l’esperto ex Liverpool Joel Matip. Tra i giocatori che potrebbero essere utili alla causa viola, infine, come non citare tre attaccanti come Anthony Martial, Wissam Ben Yedder e Memphis Depay, già accostato alla Fiorentina all’inizio del mercato estivo.

Gli altri - Restano per ora in attesa della giusta offerta anche qualche buon profilo come il nazionale turco Yusuf Yazici, il centrocampista portoghese André Gomes e la leggenda basca Iker Muniain. Per chi è amante delle scommesse ad alto rischio disponibile anche l’ex stellina Dele Alli: la carta di identità, classe 1996, sarebbe ancora dalla sua, gli ultimi anni di carriera un po’ meno. Se si è in cerca di un bel po’ di esperienza allora meglio optare per profili come Miralem Pjanic, Eric-Maxim Chupo-Moting, Willian, Ivan Perisic, Kaylor Navas, Juan Mata o Simon Kjaer. Se invece si preferisce qualche giovane di belle speranza che, per un motivo o per un altro, si è un po’ perso, allora meglio puntare su uno come Brandon Williams, terzino sinistro classe 2000 che nel 2019 divenne un titolatissimo del Manchester United.

Qualche vecchia conoscenza - Spulciando nella lunga lista di giocatori “disoccupati” possiamo notare anche qualche vecchia conoscenza della Serie A. Mario Balotelli, Dennis Praet e Joao Pedro sono tre che in passato sono stati spesso accostati ai viola. Presenti anche Kostas Manolas, Antonio Candreva, Francesco Caputo e Mbaye Niang che, dopo aver salvato l’Empoli, è in cerca di una nuova sfida. Infine, come non citare quattro giocatori che a Firenze sono ben conosciuti, come Rachid Ghezzal, Valentin Eysseric, Marco Benassi e, soprattutto, Stefan Jovetic che pochi mesi fa, durante la finale di Atene, ha dato ahinoi prova di poter meritare ancora un contratto.