COLPANI PIÙ GUDMUNDSSON: E SE IL SACRIFICABILE FOSSE NICO?

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo i 13 milioni più 5 di bonus spesi dalla Fiorentina per Kean e confermati ufficialmente dalla Juve, la campagna acquisti della Fiorentina dovrà concentrarsi necessariamente sul centrocampo e su altri ruoli scoperti, ma resta da capire anche i giocatori eventualmente sacrificabili, soprattutto se in entrata si guarda a Colpani e Gudmundsson. In uscita ovviamente i nomi sono noti, con Amrabat (ancora in vacanza) il pezzo più pregiato di una lista che vede Sabiri, Ikoné e Nzola.

Ma certo se la Fiorentina deciderà di puntare su giocatori importanti anche dal punto di vista economico, di sicuro dovrà lavorare ai fianchi dei club di appartenenza, Monza e Genoa. Se al momento tutti smentiscono offerte formali e contatti tra club è anche per capire se il prezzo di partenza, altissimo a inizio luglio, si può assottigliare. E comunque ipotizzando di portarli tutti e due a Firenze, è poi altrettanto ipotizzabile un sacrificabile eccellente. E chi può muovere il mercato in tal senso è di di sicuro Nicolas Gonzalez.

La scorsa estate la Fiorentina rinunciò a 40 milioni di euro circa che era pronto a mettere sul piatto Brentford. A Gonzalez fu offerta addirittura la maglia numero 10, la più prestigiosa, facendogli capire di volerlo mettere al centro del progetto. Con la Coppa America in corso, la vetrina si allarga e, qualora arrivassero offerte di quel tenore, la Fiorentina lo riterrebbe ancora incedibile al 99%? La percentuale l'ha dato Pradè in conferenza stampa e forse quell'1% lo rende dunque il sacrificabile eccellente.