COL FLACO SUBITO AL CENTRO

Fonte: dal nostro inviato a Preston (GB)

Subito nel vivo. Al centro del progetto tattico di Raffaele Palladino e di una Viola che è ancora formato cantiere aperto. Eppure Andrea Colpani è già lì, nel cuore del gioco di una Fiorentina ancora ben lungi dall’essere quella che il 17 agosto esordirà in campionato a Parma e che proverà a migliorare il piazzamento dell’anno scorso. Una squadra che tuttavia ha già – almeno – una sua certezza di titanio, ovvero quella che prevede il classe ’99 alle spalle della punta, pronto a dispensare giocate e a creare spazi. A Preston, dopo le 48 ore dedicate alle sfortunate amichevoli contro il Bolton e i Lilywithes, ieri ci sono stati occhi solo per l’ex Monza, che nella seduta del pomeriggio è stato subito schierato in allenamento assieme ai nuovi compagni e che è stato già testato nei nuovi schemi offensivi ai quali il tecnico sta lavorando da tempo per creare un “effetto sorpresa” agli avversari che arriveranno.

Anche e soprattutto per questo i primi 45’ della seduta che Firenzeviola.it vi ha raccontato poche ore fa dall'Inghilterra sono stati a “porte chiuse”: i primi esperimenti che prevedono il “Flaco” al centro del gioco della Fiorentina sono, per ora, materia top-secret. Anche giustamente, verrebbe da dire. Ma per capire se la squadra ha già assimilato la presenza del fantasista basterà attendere solo poche ore: domani infatti Biraghi e soci chiuderanno la propria tournée inglese ad Hull, con un’amichevole che sarà di fatto un bilancio e, al contempo, un esame generale dei dieci giorni vissuti al fresco d’oltremanica lontano da occhi indiscreti. E non è escluso che, dopo i primi esercizi in autonomia, la sgambata di ieri e la rifinitura di questa mattina (la squadra partirà alla volta dello Yorkshire dopo la seduta del mattino e il pranzo), Colpani possa figurare – se pur in modo ridotto – nel test contro le Tigers, tanto per far capire che aria tira e per dare il suo abbraccio ideale al popolo viola.