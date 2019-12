CHIESA VERSO UN ALTRO STOP?

Monitorato giorno per giorno ma, con la Roma che incombe di venerdì, difficilmente Federico Chiesa sarà della partita visto che anche oggi non si è allenato. Dal club filtra pessimismo sul recupero lampo ma fino all'ultimo si cercherà di recuperarlo. Il giocatore saluterebbe il 2019 con un altro stop, l'ennesimo in questo scorcio di stagione che per Chiesa è iniziata con il piede sbagliato tra problemi di mercato (che sembravano comunque superati dal colloquio tra il padre Enrico e Rocco Commisso) e quelli fisici, concentrati in questo mese. L'infiammazione agli adduttori lo ha infatti già tenuto fermo a Verona (pur in panchina) e con il Lecce (oltre che in Coppa con il Cittadella) mentre è rientrato a Torino pur senza entusiasmare. Con l'Inter l'attaccante viola ha preso dei colpi duri alla caviglia e un pestone che hanno costretto il giocatore ad uscire al 59' e che lo stanno costringendo a fare solo terapie. Di sicuro Montella sta già lavorando per una squadra che possa fare a meno di Chiesa, con meno qualità - vista l'assenza di Chiesa e Ribery - ma più fisica e di carattere, quella che si è vista insomma nel finale di Fiorentina-Inter e che, in un certo senso, gli ha salvato la panchina.