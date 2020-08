BONAVENTURA, IL JOLLY DA NON SCARTARE

Se Torreira resta l'indiziato numero uno per il centrocampo, c'è un altro giocatore, in quel reparto ma con una duttilità maggiore, che non ha deciso ancora il suo futuro e sul quale sembra che anche la Fiorentina abbia messo gli occhi. Si tratta di Jack Bonaventura, sul quale, svincolato dal Milan, era piombato il Benevento per primo ma ora non mancano altre pretendenti, piazze più blasonate in serie A come il Verona, il Genoa e appunto la Fiorentina. D'altronde l'esperienza al Milan e i suoi 31 anni gli permettono ancora di scegliere, forte anche della convocazione di Mancini per queste due partite della Nazionale e di un procuratore come Mino Raiola che prima del sì definitivo sta parlando con diversi club e lo avrebbe proposto tra gli altri anche alla Lazio. Tra l'altro è anche un "evento" che un ct abbia convocato uno svincolato, a conferma però del valore di Giacomo Bonaventura. Il ds Faggiano lo corteggia per portarlo a Rolando Maran ma anche Pradè sembra essersi mosso se, come riporta qualche media, in settimana Raiola avrà un incontro anche con la dirigenza viola. Nonostante le smentite di rito sull'incontro, Bonaventura è un centrocampista poliedrico e sarebbe un jolly importante per coprire qualsiasi ruolo, in mediana o sulla tre/quarti dietro la punta o come esterno. Con un Ghezzal in meno (per ora) e un Benassi che potrebbe lasciare Firenze, sarebbe un giocatore prezioso per tamponare eventuali assenze se non diventare protagonista. Per ora è una suggestione neanche confermata ma, si sa, il mercato è appena iniziato.