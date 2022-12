BIANCO E IL MOMENTO DEL SALTO: TRA VERONA E LA SERIE B

Si sta mettendo in mostra, Alessandro Bianco, e dopo il gol nell’abbondante scorpacciata collettiva contro i boliviani Always Ready (mica tanto nomen omen, ma si fa per scherzare) con collaborazione del portiere, il centrocampista classe 2002 si è fatto apprezzare anche nella prima partita del triangolare vinto dai viola in quel di Bucarest, quella più complicata contro il Borussia Dortmund. Personalità a centrocampo e tanta voglia di farsi passare il pallone, tanto che anche in cabina di commento DAZN non hanno potuto non sottolinearlo.

Il giovane Bianco continua a lavorare con intensità e con l’intenzione di apprendere quanto più possibile da chi gli sta intorno. Questo era d’altronde l’obiettivo dichiarato dei primi 3 mesi di permanenza nella Fiorentina, nei quali non ha giocato granché (71 minuti, tutti in Conference League) ma ha potuto capire da vicino con i più grandi come impostare il lavoro per il salto. Adesso però è il momento di farlo anche sul campo, e tutto fa pensare che andrà a provarci altrove.

Dell’ormai 20enne si parla bene già da diverso tempo e gli estimatori non mancano. Gennaio si avvicina, la coda di squadre che vorrebbero prenderlo (in prestito, condizione sulla quale la Fiorentina è stata chiara) inizia a formarsi e vede dentro anche squadre di Serie A, come quell’Hellas Verona che già in estate, quando parlava con i viola per la cessione di Barak, ci aveva fatto un pensierino. Massima serie o cadetteria (dove far bene si può, e Pierozzi a Reggio Calabria ne è l’esempio), per Bianco è arrivato il momento di unirsi al calcio dei grandi una volta per tutte. La stoffa c’è, senza testarla sul vestito però finisce per deperire.