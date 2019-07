BENNACER, DECISIONE SOLO SUA. PUÒ RIENTRARE HANCKO

Uno dei profili più papabili per andare a costituire le fondamenta del nuovo centrocampo di Vincenzo Montella è quello di Ismael Bennacer. L'intesa di massima tra Fiorentina ed Empoli pare essere già stata trovata, pertanto adesso la scelta spetta unicamente al giocatore che, tra l'altro, piace anche al Lione. Per il momento però - sulla base di quanto da noi appreso - i francesi, non essendosi fatti vivi con il club di Fabrizio Corsi, restano defilati lasciando la Viola favorita.

Negli ultimi giorni sono poi rimbalzate alcune voci secondo cui, all'interno dell'eventuale operazione, potrebbe essere inserito anche il cartellino del difensore gigliato David Hancko. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di FirenzeViola.it, in realtà, nonostante il classe '97 possa interessare all'Empoli non ci sono ancora stati contatti con i suoi agenti in quanto prima di tutto si dovrà prendere atto della scelta finale di Bennacer, protagonista della vicenda.

La sensazione è che il ritardo dell'obiettivo viola nel prendere una decisione sia dovuto sostanzialmente a strategie contrattuali. Per intendersi, il ventunenne è ora impegnato con la sua Algeria assieme alla quale domenica prossima giocherà gli ottavi di finale della coppa d'Africa: se il torneo dovesse rivelarsi un successo, Bennacer potrebbe permettersi di trattare con la Fiorentina con maggiore forza, magari chiedendo un ingaggio più cospicuo. Sono attesi sviluppi.