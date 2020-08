BENASSI E LA VOGLIA DI RITAGLIARSI SPAZIO

Dopo la lesione di secondo grado alla gamba destra, subita durante la gara contro il Parma, Benassi è pronto a tornare a disposizione di mister Beppe Iachini in vista della stagione 2020-2021. Nonostante questo il futuro del centrocampista classe ‘94 resta ancora in bilico.

La Fiorentina, dal canto suo, non pare essere intenzionata a trattare un’eventuale cessione dell’ex Torino. Il suo contratto scadrà nel 2022, proprio per questo il club di proprietà di Rocco Commisso non ha nessuna particolare fretta di cederlo. La dirigenza viola, infatti, potrebbe incontrare già all’inizio del prossimo mese l’entourage di Benassi per approfondire il tema legato al rinnovo.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it il centrocampista è felice a Firenze e non ha intenzione di lasciare la Fiorentina, pronto e carico a ritagliarsi il più spazio possibile nel centrocampo viola che vorrà.