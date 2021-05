AVANTI CON GLI 11 DI BOLOGNA

Moduli speculari e la stessa voglia di portare a casa punti pesanti in vista del finale di stagione: la Fiorentina per salvarsi, la Lazio per la Champions League. Al Franchi stasera va in scena la prima delle quattro finali che attendono i viola e c’è da augurarsi che rispetto alle disattenzioni di domenica scorsa, a Bologna, tutti gli interpreti sappiano voltare pagina. Iachini ha il solo Igor squalificato ma troppi cambiamenti nella formazione non sono previsti.

E così anche se la difesa ha mostrato più di una pecca contro Palacio e compagni si riparte dal terzetto solito Milenkovic, Pezzella, Caceres con Venuti e Biraghi esterni, così come in mezzo è ancora Castrovilli il probabile escluso dai titolari per qualche problema fisico a favore del trio Pulgar, Amrabat, Bonaventura. Davanti, poi, Ribery ci sarà nonostante il colpo subito a Bologna esattamente come Vlahovic a caccia del ventesimo gol.

Più o meno stesso obiettivo anche per Ciro Immobile che sarà sostenuto da Correa visto il mancato rientro di Caicedo ancora infortunato, dietro di loro Luis Alberto e Milinkovic Savic oltre a Lucas Leiva, mentre sugli esterni Lazzari a destra e Lulic a sinistra visto che Fares è squalificato. In difesa torna infine Acerbi che completerà il terzetto davanti a Reina con Marusic e Radu.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Venuti, Bonaventura, Pulgar, Amrabat, Biraghi, Ribery, Vlahovic

LAZIO (3-5-2): Reina, Marusic, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic, Correa, Immobile