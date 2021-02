ARRIVANO I NOSTRI

Se da una parte l'impegno di domenica vedrà la Fiorentina presentarsi a Marassi orfana per la seconda volta di Sofyan Amrabat (il centrocampista aveva saltato solo la prima di campionato contro il Torino causa squalifica nel finale di stagione precedente, a Verona), dall'altra il tecnico Cesare Prandelli potrà contare sul rientro di alcuni pezzi pregiati della sua rosa. Primo tra tutti, Franck Ribery. Il francese ha accusato un fastidio muscolare prima del match contro l'Inter e, pur tentando il recupero sino all'ultimo, non è riuscito a scendere in campo: da ieri in gruppo, però, l'ex Bayern è pronto al ritorno dal primo minuto. In particolare la gara del Ferraris ha per lui un sapore speciale, poiché proprio contro la Sampdoria il classe '83 ha fornito il suo primo assist in maglia viola.

Un altro elemento di spicco che tornerà a dare man forte è nientemeno che Gaetano Castrovilli, reduce fin qui da una stagione senz'altro altalenante ma voglioso di riproporre quella personalità e classe comunque mostrata a più riprese anche quest'anno. C'è poi da considerare la potenziale riabilitazione di Nikola Milenkovic, il quale entro la giornata di domani saprà se il ricorso presentato dal club per la squalifica di due giornate incassata dopo le scintille con Andrea Belotti è andato a buon fine, così da poter semmai garantire alla squadra anche il suo apporto, più di una volta rivelatosi basilare. Insomma, Prandelli avrà comunque modo di beneficiare di alcuni rientri importanti in vista di una partita altrettanto determinante per le sorti di una nuova stagione da considerare come minimo sfortunata e che si prefigge di raggiungere un contesto di tranquillità nel più breve tempo possibile.