ANTOGNONI, PAROLE AL MIELE. MA IL FUTURO È UN REBUS

Continua a tenere banco a Firenze la vicenda legata al futuro di Giancarlo Antognoni. L'attuale club manager dei viola è intervenuto quest'oggi su Rai 2, durante la trasmissione Dribbling, per parlare di Nazionale, ma anche di se stesso e del proprio futuro. Rispetto alle scorse settimane è arrivata un'apertura per certi versi sorprendente perché le posizioni della società e quella dell'Unico Dieci sembravano essere ormai irrimediabilmente distanti. Senza dubbio adesso regna l'ottimismo tra i tifosi perché, il volto disteso e la voce serena con la quale ha spiegato che probabilmente l'incontro con la dirigenza gigliata avrà un esito positivo, hanno rassicurato tutti.

Spesso, come in tutte le cose, la verità sta nel mezzo e non sembra esserci ancora un accordo definitivo tra Commisso, Barone e Antognoni. La proposta che la Fiorentina ha messo sul tavolo è sempre la stessa e riguarda un ruolo nel Settore Giovanile del club, un compito che lo storico ex centrocampista ritiene al di sotto delle sue possibilità. Il desiderio sarebbe quello di essere più operativo o comunque di rimanere a contatto con la Prima Squadra, cosa che gli sarebbe invece negata. Va ricordato inoltre che Antognoni avrebbe ricevuto anche un'offerta dalla Federazione che però economicamente sarebbe meno allettante di quella che ha avanzato la società viola. Le opzioni possibili sono queste due, solamente il tempo saprà dare delle risposte concrete.