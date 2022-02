ANCORA PIATEK FAVORITO, DENTRO AMRABAT E CASTROVILLI

Quasi una trappola, da affrontare con la massima attenzione per non cadere nei vari tranelli della sfida. A La Spezia il ritorno di Italiano rende la gara odierna un’incognita, e certamente le assenze di Bonaventura e Torreira non facilitano il compito del tecnico atteso da un’accoglienza caldissima. Le sensazioni della vigilia raccontano di Amrabat a sostituire l’uruguaiano e di Castrovilli che avrebbe una nuova chance dopo la serata (non brillante) di coppa Italia.

Per il resto, con Duncan favorito su Maleh per completare il reparto, dietro si dovrebbe rivedere Milenkovic accanto a Quarta mentre sulle corsie esterne sono confermati Odriozola a destra e Biraghi a sinistra. Nel ballottaggio offensivo Piatek sembra in leggero vantaggio su Cabral con il sostegno di Nico Gonzalez e di Sottil favorito nella corsa alla maglia da titolare sia su Ikonè che su Callejon.

Nello Spezia Thiago Motta potrebbe risparmiare Nzola e l’ex Agudelo affidandosi inizialmente a Verde, Maggiore e Gyasi dietro alla punta Manaj. Con Sala e Kiwior in mezzo, Leo Sena è ancora indisponibile, Amian e Reca giocheranno rispettivamente a destra e sinistra di una difesa completata da Erlic e Nikolaou (favorito sull’ex Hristov) davanti al portiere Provedel. Tra gli indisponibili in casa bianconera anche Bastoni per un infortunio alla coscia.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel, Amian, Erlic, Nikolaou, Reca, Kiwior, Sala, Gyasi, Maggiore, Verde, Manaj

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Castrovilli, Amrabat, Duncan, Sottil, Piatek, Gonzalez